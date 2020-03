Manchester United offre à Angel Gomes un contrat considérablement amélioré

Manchester United a fait de la starlette Angel Gomes une offre de contrat améliorée pour éloigner l’intérêt de Chelsea, selon Metro.

La percée intervient après des mois d’impasse qui ont vu le contrat du jeune de 19 ans s’épuiser, il devrait expirer le 30 juin.

Les règles de la FIFA permettent à un joueur dont le contrat expirera dans les six mois de parler à d’autres clubs et la situation de Gomes aurait conduit Chelsea et Barcelone à avoir des discussions avec les représentants du joueur.

Mais les Red Devils sont désespérés de garder le joueur, qui est au club depuis l’âge de six ans et qui a été capitaine de l’équipe académique dans chaque groupe d’âge au fur et à mesure de son évolution.

Au cours de ce que beaucoup attendaient de la percée de Gomes dans l’équipe senior, la starlette a joué peu de football, commençant seulement trois matchs en Ligue Europa, faisant une apparition de remplacement contre Manchester City en Coupe EFL et ayant deux camées de dix minutes en Premier League . Il n’a également joué que sept fois pour les moins de 23 ans.

Cela a conduit à la spéculation que le manager Ole Gunnar Solskjaer a retenu le joueur jusqu’à ce que la situation contractuelle soit résolue.

Il y avait une impasse similaire lorsque Gomes a atteint l’âge de 17 ans et a pu signer son premier contrat professionnel. En fin de compte, le meneur de jeu minuscule a accepté un contrat de 2 ans d’une valeur de 17 000 £ par semaine pour rester à Old Trafford.

L’offre originale sur la table cette fois de United aurait été de 25 000 £ sur deux ans, mais les sources de Metro affirment que le club a ajouté une troisième année à l’accord et une augmentation de salaire à 30 000 £ par semaine.

“United pense que la préférence de Gomes est de rester au club et que ses représentants recherchent simplement une meilleure affaire pour leur client”, affirme le média.

Le membre de l’académie Tahith Chong a récemment signé un nouvel accord à Old Trafford et le manager Ole Gunnar Solskjaer espère que Gomes fera de même.

“Avec Tahith, nous sommes très heureux qu’il voit son avenir ici, nous pouvons voir un très bon joueur là-bas et nous lui donnerons le temps de se développer”, a déclaré le patron en février.

«C’est la même chose avec Angel. Nous espérons que nous pourrons le convaincre dans un avenir proche et à long terme qu’il est un joueur de Manchester United. »

Tous les yeux seront désormais tournés vers le joueur de 19 ans alors que les fans attendent de voir s’il suivra les traces de Chong et confiera son avenir au club.

