Manchester United: Old Trafford obtient l’autorisation d’installer des sièges ferroviaires

MANCHESTER, ANGLETERRE – 01 DÉCEMBRE: Une vue générale d'Old Trafford avant le match de Premier League entre Manchester United et Aston Villa à Old Trafford le 01 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni.

Manchester United a obtenu l’autorisation d’installer des sièges barrières à Old Trafford.

La décision relative à la permanence ferroviaire a été approuvée par le Conseil de Trafford, qui a eu des entretiens avant le déclenchement de Covid-19.

Old Trafford obtient le feu vert pour les sièges ferroviaires

Le plus récent terrain pour introduire des sièges de rail

Old Trafford deviendra le cinquième terrain britannique à avoir installé une zone de sièges ferroviaires. Parkhead, le nouveau terrain des Spurs et Molineux sont tous en sécurité.

Des sièges barrières seront utilisés à Old Trafford à partir de la saison 2020/21, et ils espèrent l’avoir en place lorsque les supporters pourront rentrer dans les stades en toute sécurité.

1 500 sièges seront utilisés pour les sièges ferroviaires. Celui-ci sera situé dans le bloc J d’Old Trafford pour s’assurer qu’ils ne bloquent pas les vues des autres supporters.

Si l’utilisation des barrières devient un succès, United cherchera à installer plus de sièges de barrières autour d’Old Trafford.

Le directeur général Stephen Arnold a déclaré: «Cette annonce est la dernière étape de ce qui a été un long voyage avec nos fans.

«Il peut sembler étrange de parler des plans du stade en ce moment, mais le football et nos fans reviendront quand il sera en sécurité, et nos préparatifs doivent se poursuivre en arrière-plan.

Les plans de sécurité de Old Trafford approuvés par les fans

Se tenir sur un terrain de football a été interdit à la suite des événements tragiques de Hillsborough en 1989. 96 fans de Liverpool ont perdu la vie. Le rapport Taylor qui a suivi, a recommandé que les stades des deux premiers niveaux du football anglais deviennent tous des stades.

Mais au cours des dernières années, des groupes de campagne ont appelé à ce que la qualité pour agir soit autorisée dans les stades.

En 2018, la Sports Ground Safety Authority, de nouvelles directives ont permis l’utilisation de sièges sur rails dans les stades.

La décision d’installer des sièges ferroviaires à Old Trafford a également été saluée par la confiance des supporters de Manchester United.

“Bien que ce soit le club qui ait officiellement demandé le procès, c’est l’aboutissement de nombreuses années de travail des représentants de MUST (anciennement SU & IMUSA) qui remontent à trois décennies.”

