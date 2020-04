Manchester United planifie l’été autour d’un duo anglais talentueux

Manchester United serait sur le point de faire un double saut pour Jadon Sancho du Borussia Dortmund et Jack Grealish d’Aston Villa.

Ole Gunnar Solskjaer a préféré investir dans les talents britanniques dans la mesure du possible, potentiellement en raison de ce que le Brexit pourrait signifier pour le football, il n’est donc pas surprenant qu’il cherche à faire ses deux prochaines signatures locales aussi.

Sancho est l’une des perspectives les plus recherchées du football en ce moment et sera probablement la plus grande saga de transferts cet été.

Grealish a le capitaine Villa superbement cette saison avec beaucoup s’attendant à ce qu’il transfère à un plus grand club cette fenêtre de transfert.

United n’est apparemment pas rebuté par les étiquettes de prix de la jeune paire et souhaite investir dans son milieu de terrain.

Jadon Sancho est le premier choix pour #mufc pour combler la position de l’aile droite et Jack Grealish devrait arriver d’Aston Villa pour ajouter de la concurrence au milieu de terrain. #muzone [Times]

– Zone unie (@ManUnitedZone_) 31 mars 2020

Beaucoup pensaient que Solskjaer visait l’un ou l’autre et pas les deux joueurs car il est difficile d’imaginer où tout le monde s’intégrerait.

Sancho et Grealish sont des talents polyvalents, mais il est sûr de dire que les fans choisiraient le premier plutôt que le second.

Néanmoins, Solskjaer ne s’est pas trompé en termes d’investissement dans les talents jusqu’à présent, il est donc plus facile de lui faire confiance sur le marché que ses prédécesseurs.

Des questions peuvent être posées quant à savoir si Manchester United a les fonds ou non pour poursuivre les deux car Sancho est estimé à 130 millions de livres sterling tandis que Grealish est à environ 80 millions de livres sterling.