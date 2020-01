Manchester United porte l’intérêt d’Islam Slimani à un nouveau niveau

Manchester United aurait intensifié son intérêt pour Leicester Loanee et la star de l’AS Monaco Islam Slimani malgré les protestations des fans.

Les supporters ont été incroyablement choqués d’apprendre l’intérêt apparent d’Ole Gunnar Solskjaer pour l’attaquant algérien à la suite de la blessure prématurée de Marcus Rashford.

United a l’air horriblement mince d’attaquer les options, mais personne ne s’attendait à ce qu’il soit intéressé par un joueur qui n’a pas réussi à se classer correctement à Leicester.

Slimani est également le type d’attaquant qui n’est normalement pas associé à Solskjaer étant donné qu’il semble préférer des joueurs plus calmes et plus techniques.

Néanmoins, les rumeurs ne se sont pas éteintes et à la place, l’intérêt pour l’attaquant expérimenté aurait augmenté malgré l’indignation des fans.

#mufc a entamé des discussions avec l’agent d’Islam Slimani #mulive [rmc]

– utdreport (@utdreport) 27 janvier 2020

Peut-être que Solskjaer aime l’expérience de Slimani dans une équipe remplie de jeunes joueurs, mais même dans ce cas, il est difficile de se concentrer sur le transfert.

Il se pourrait que Manchester United utilise l’intérêt signalé comme une sorte d’écran de fumée pour un joueur qui l’intéresse réellement, mais même cela semble tiré par les cheveux.

Après tout, le conseil d’administration a été sévèrement critiqué pour son incompétence, donc retirer une telle décision semble au-delà d’eux pour le moment.

Quelles que soient les raisons de cette décision, les fans ont clairement indiqué qu’ils ne pensaient pas que ce serait un bon transfert.