Manchester United porte une attention particulière à la star d’Aston Villa, Jack Grealish

Les fans de Manchester United obtiendront peut-être ce qu’ils veulent alors que les rapports se multiplient sur l’intérêt du club à signer la star d’Aston Villa, Jack Grealish.

Le talentueux Anglais a mûri dans son rôle de capitaine de son club et a illuminé la Premier League tout au long de la saison.

Grealish a même réussi à marquer un beau but contre United à Old Trafford et depuis lors, les rapports sur un transfert potentiel ont décuplé.

On pense qu’Ole Gunnar Solskjaer est un fan et veut que le milieu de terrain polyvalent fasse partie de ses plans pour révolutionner son équipe.

Cependant, il est peu probable que Villa se plie facilement aux souhaits du légendaire Norvégien et donc un transfert est toujours compliqué.

Selon le Manchester Evening News, les Red Devils veulent signer Grealish plus tôt dans le but d’éviter que sa valeur ne monte en flèche s’il devait faire ses débuts en Angleterre ou figurer dans le Championnat d’Europe.

L’équipe de Solskjaer a une préférence pour attaquer les offres de transferts estivaux dès février.

Le mois de février est déjà presque terminé, il semble donc un peu étrange de suggérer que la hiérarchie d’Old Trafford cherche à conclure des accords.

Néanmoins, un démarrage précoce des objectifs estivaux a du sens, d’autant plus cette année que les Championnats d’Europe peuvent compliquer les transferts encore plus que d’habitude.

Avec toute la publicité récente pour savoir si une partie de l’équipe actuelle est assez bonne pour jouer pour Man United, pourquoi ne pas vous rappeler quelques-uns des pires flops jamais apparus au Theater of Dreams en faisant notre quiz ci-dessous?