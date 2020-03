Manchester United pourrait être privé de cinq joueurs pour le derby de dimanche

Manchester United pourrait avoir cinq joueurs blessés pour le derby de Manchester dimanche.

Aaron Wan-Bissaka, Daniel James et Harry Maguire ont tous ramassé des coups et le manager Ole Gunnar Solskjaer ne sait pas s’ils seront en forme à temps pour le match.

James a été blessé contre le Club de Bruges la semaine dernière et Wan-Bissaka contre Everton le week-end dernier.

‘J’espère [they’ll be fit] mais aucun d’entre eux ne s’est encore entraîné depuis le dernier match, donc nous devons les examiner samedi probablement parce que demain est un jour de récupération », a déclaré Solskjaer lors de la conférence de presse d’avant-match.

Maguire s’est blessé à l’entraînement jeudi et le manager avoue ne pas connaître l’étendue des dégâts subis. “Eh bien, il touche et s’en va parce qu’il a roulé la cheville mais j’espère qu’il va récupérer rapidement. Je n’allais pas le reposer aujourd’hui, je ne lui ai pas donné de congé pour la fête mais j’espère qu’il sera en forme. »

La bonne nouvelle est qu’il y a maintenant plus de renfort pour Wan-Bissaka et Maguire après que Tim Fosu Mensah et Axel Tuanzebe aient passé 90 minutes indemnes dans le match des moins de 23 ans de United contre Stoke City lundi.

Le derby viendra également trop tôt pour Paul Pogba, même si le Français devrait reprendre l’entraînement complet la semaine prochaine. Marcus Rashford fait également de bons progrès alors qu’il se remet d’une fracture à double contrainte du dos, mais il est peu probable qu’il apparaisse jusqu’en avril.

Si les trois étoiles douteuses ne réussissent pas, cela laissera les Red Devils sans cinq habitués de la première équipe et sans doute toute la colonne vertébrale centrale de l’équipe.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!