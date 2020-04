Manchester United pourrait vendre Pogba en raison d’un manque de liquidités

Les problèmes financiers qu’ils ont à Old Trafford pourraient être l’impulsion définitive dont Florentino Pérez a besoin pour satisfaire les souhaits de son entraîneur et se lancer dans la signature du milieu de terrain français.

Le nom de Paul Pogba est continuellement lié au Real Madrid. Le milieu de terrain français n’est actuellement pas une priorité pour l’équipe blanche, mais Zinedine Zidane a une certaine prédilection et ne renonce pas à l’avoir sous ses ordres.

Et cela pourrait se produire sur le prochain marché des transferts. Comme le rapporte le journal AS, en Angleterre, ils indiquent que Manchester United prépare une restructuration de la main-d’œuvre et doit alléger la masse salariale et obtenir des liquidités, et ainsi pouvoir faire face aux signatures de Jadon Sancho et Harry Kane, leurs deux principaux objectifs.

“Nous avons la chance d’être dans une position économique solide par rapport à de nombreux clubs, mais nous ne sommes pas à l’abri de l’impact financier de ce que fait ce virus”, a déclaré Ed Woodward, le président du club.

Et dans ce nouveau projet Solskjaer, Paul Pogba n’est plus une pièce incontournable mais bien au contraire. Sa vente semble être un élément fondamental du plan en raison du salaire élevé qu’il reçoit et parce qu’avec le montant qu’ils espèrent entrer, il pourrait financer en partie ses nouvelles signatures. Cette nécessité pour Manchester United de vendre sa star Le prix a considérablement baissé, passant des 180 millions demandés il y a un an à 100.

De plus, Pogba met fin à son contrat en juin 2021, donc à Old Trafford, ils ne pourront pas trop serrer la corde. Selon les rapports des médias susmentionnés, le joueur ne prévoit pas pour le moment de renouveler son contrat et sa priorité serait de signer pour le Real Madrid plutôt que pour la Juventus, l’autre prétendant.

Jusqu’à présent, la complexité de l’opération était ce qui avait fait reculer Florentino Pérez, mais maintenant il semble que tout soit en faveur des Blancs: la volonté du joueur d’atterrir au Santiago Bernabéu, la baisse des prix et les voix United lui-même qui pense que c’est la meilleure opportunité de le vendre.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_enet notre compte Twitter, @ 90minespanol!