Manchester United poursuit James Rodriguez: mais cela devrait-il arriver?

Manchester United fait partie d’un certain nombre de clubs liés à une décision de James Rodriguez du Real Madrid, selon le média espagnol AS.

Le Colombien était à une époque l’une des plus grandes stars du football mondial, mais il est presque devenu un homme oublié après un certain nombre de saisons improductives.

Après avoir remporté le Soulier d’Or à la Coupe du monde 2014, James a rejoint le Real Madrid de Monaco et a commencé assez bien sous Carlo Ancelotti, marquant 17 buts et enregistrant 18 passes décisives lors de sa première saison.

Mais les choses ont commencé à mal tourner après le départ d’Ancelotti et ses statistiques ont diminué d’année en année depuis. Un prêt de deux ans au Bayern Munich n’a pas réussi à revigorer le joueur de 28 ans, qui n’a réussi que 15 buts en deux saisons en Bundesliga.

Son retour au Bernabeu n’a apporté aucune amélioration, James ne réussissant qu’un sur 13 avant que des problèmes de blessure ne le forcent à quitter le terrain. Zinedine Zidane n’a jamais été considéré comme un grand fan et maintenant, selon AS, l’entraîneur n’inclut plus le joueur dans ses plans.

AS affirme que Rodriguez a été mis en vitrine par le Real et que «Manchester United s’est déjà intéressé à sa situation», mais quel est l’intérêt de cet intérêt? James correspond-il au profil d’un joueur de type Ole Gunnar Solskjaer?

Solskjaer a déclaré qu’il recherchait des joueurs «humbles et arrogants, avec un facteur X».

Selon la plupart des reportages, l’ancien joueur du FC Porto est loin d’être humble. Straightred.de, par exemple, affirme que Rodriguez “a un sens du droit” et qu’il pense “qu’il est censé être un démarreur juste parce qu’il est James Rodriguez”.

L’arrogance est quelque chose que le Colombien peut fournir et le James de 2014 avait ce facteur X en abondance, mais il est difficile de dire s’il l’a toujours ou non.

Si United a un véritable intérêt pour Rodriguez, un accord de prêt semble une option beaucoup plus sûre, bien que Real préfère naturellement vendre car il ne reste plus qu’un an sur le contrat du joueur.

Même à environ 10 à 15 millions de livres sterling, avec un salaire actuellement de l’ordre de 270 000 £, James représenterait tout un pari pour United. Le club voudra éviter un autre Alexis Sanchez, à la fois en termes d’ego et de mauvaise personnalité dans le vestiaire et en termes de possibilité de ne pas pouvoir reproduire d’anciennes gloires sur le terrain d’Old Trafford.

James est donc peut-être celui sur lequel Ole Gunnar Solskjaer résistera à l’envie d’agir même s’il pourrait laisser passer l’occasion de faire entrer un talent de classe mondiale dans son équipe de Manchester United à un prix réduit.

