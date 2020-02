Manchester United prend contact avec Thomas Partey de l’Atletico Madrid

Manchester United aurait déjà pris des mesures pour leurs objectifs de transfert d’été alors qu’ils visent Thomas Partey de l’Atletico Madrid.

Le talentueux milieu de terrain a été lié à un transfert à Old Trafford dans le passé et les rumeurs se sont à nouveau réchauffées.

Les contrats à terme de Paul Pogba et Nemanja Matic étant incertains, United devra peut-être cibler les remplacements plutôt que d’améliorer leur qualité existante.

Le sensationnel Français soupçonnerait de s’éloigner dans sa recherche d’argenterie tandis que le Serbe expérimenté espère juste une équipe qui le jouera semaine après semaine.

Partey serait le complément parfait au milieu de terrain des Red Devils, ajoutant de l’acier à un centre par ailleurs plutôt doux.

Il a été rapporté en Espagne que “deux clubs de Premier League, qui sont habitués à payer 80 millions pour les défenseurs centraux” ont pris contact avec les représentants de Thomas Partey.

Liverpool a payé environ 80 millions pour Van Dijk

Man Utd a payé 80 millions pour Maguire https://t.co/9XFJAqEzIS

– Jonas Giæver (@CheGiaevara) 29 février 2020

La même histoire indique également que Thomas Partey a toujours une clause de rachat de 50 millions d’euros. La rumeur voulait qu’elle soit passée à 70 millions d’euros, mais ce n’est pas exact, selon Cadena COPE. Atleti souhaite proposer un nouvel accord afin de pouvoir augmenter la clause, affirment-ils.

– Jonas Giæver (@CheGiaevara) 29 février 2020

Scott McTominay et Fred se sont avérés être de bons vainqueurs de ballons, mais ce dernier a récemment admis qu’il préférait être plus box to box.

Partey ajouterait une expertise dans la position défensive au milieu de terrain qui fait autrement un peu défaut, en particulier contre les meilleures équipes.

Sa clause de libération est sans doute inférieure à sa valeur réelle et United devrait donc en profiter et la déclencher dès que possible.

Il y a toujours une chance que Partey utilise les Red Devils dans le but de renouveler son contrat, mais l’espoir est que la décision soit en cours.