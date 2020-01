Manchester United présente une offre pour Jude Bellingham de Birmingham City – rapport

Selon The Mirror, Manchester United a présenté une offre de 12,5 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de 16 ans de Birmingham City, Jude Bellingham.

Comme nous l’avons signalé ici en décembre, Mike Phelan a regardé le jeune extrêmement talentueux, qui a incendié le championnat au cours de ses premiers mois de football senior.

Bellingham est le plus jeune joueur à avoir joué pour les Blues et le plus jeune buteur du club, battant les deux records établis par Trevor Francis.

Bien que ce soit un prix incroyablement élevé à payer pour un jeune de 16 ans, Bellingham est déjà physiquement mature et a fait ses preuves pour gérer les rigueurs du championnat.

Malgré une crise de la dette croissante, Birmingham hésite à vendre le joueur né à Stourbridge et Bellingham lui-même ne pousse pas à quitter le club. Cependant, avec le nombre d’autres prétendants en hausse et la crise du milieu de terrain à Old Trafford en cours, on pense que United a décidé de faire son pas maintenant pour obtenir les services de la jeune star.

Un problème qui ne sera pas un problème est de faire correspondre le salaire actuel de Bellingham à 145 £ par semaine.