Manchester United prévoit trois raids contre l’Allemagne – la semaine en revue

La Premier League reportant indéfiniment la reprise du football, le prochain match semble plus éloigné que jamais. Pourtant, il se passe beaucoup de choses en dehors du terrain comme vous pouvez le voir dans nos 10 meilleurs articles de la semaine:

1. Marcus Rashford nous a donné beaucoup de raisons de nous réjouir de son travail caritatif, d’une séance de questions-réponses en direct cette semaine et de cette excellente nouvelle sur sa condition physique:

Marcus Rashford annonce une reprise positive après une blessure à long terme

2. Le plus gros titre de la semaine était sans aucun doute l’objectif de transfert de United Jack Grealish, mais pour toutes les mauvaises raisons. Au cas où vous l’auriez manqué, jetez un œil à ce que le scallywag a fait à Solihull:

Jack Grealish aurait écrasé une voiture après une fête ivre de couvre-feu

3. Beaucoup de discussions cette semaine sur la façon dont la crise mondiale affectera le football en général et le marché des transferts en particulier. Dans cet article, nous examinons quel effet cela pourrait avoir sur Paul PogbaL’avenir, avec quelques conclusions intéressantes à tirer:

Qu’adviendra-t-il de Paul Pogba dans la crise financière du football?

4. Jadon Sancho Cette semaine encore, les actualités ont dominé les gros titres et toutes les nouvelles ont été positives, de l’appel public de Marcus Rashford à son collègue anglais pour venir rejoindre United à cette nouvelle passionnante de l’Irish Independent:

Jadon Sancho du Borussia Dortmund souhaite un transfert à Manchester United

5. Un joueur qui a glissé dans le filet de transfert de United l’année dernière Matthijs de Ligt, qui s’est retrouvé à la Juventus. Mais les choses n’ont pas trop bien fonctionné pour lui là-bas et United pourrait être de retour pour lui, même dans le cadre d’un accord de swap pour Pogba:

Manchester United envisage une éventuelle signature de Matthijs de Ligt

6. Un autre qui s’est enfui récemment était Erling Haaland, mais les rumeurs selon lesquelles il bougerait à nouveau ont déjà commencé et United pourrait également être sur le point d’avoir une seconde bouchée à cette cerise:

Man United déménagera pour Erling Haaland lorsque la clause de libération sera déclenchée

sept. Harry Maguire est le héros de cette semaine et a donné l’exemple. Il a persuadé l’équipe de faire un geste énorme qui devrait être suivi par l’ensemble de la Premier League:

Harry Maguire demande à l’équipe de donner son salaire aux hôpitaux de Manchester

8. Milieu de terrain de classe mondiale Saul Niguez a une énorme clause de rachat, mais United espère pouvoir mettre son homme en sac pour beaucoup moins, dans cet article, nous examinons comment et pourquoi ce n’est pas seulement un vœu pieux:

Manchester United fixe son prix maximum pour Saul Niguez

9. Jesse Lingard a été examiné par l’expert en analyse du football de The Athletic et dans cet article, nous révélons où il pense que Lingard va se retrouver et pour combien United pourra le vendre:

Pour 10 millions de livres sterling: un analyste expert prédit l’avenir de Jesse Lingard

10. Et enfin, une opportunité incroyable s’est ouverte pour United de faire son choix pour la star allemande Timo Werner. Cet article explique à quoi ressemble cette fenêtre d’opportunité et comment les Red Devils peuvent l’exploiter:

Énorme coup de pouce de transfert de Timo Werner pour Manchester United

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.