Manchester United, Raiola offre Lingard à quatre clubs de Serie A

Selon ce que rapporte tribuna.com, Mino Raiola a proposé son client, Jesse Lingard, à quatre clubs italiens. Dans ce cas: Rome, Milan, Inter et Naples. L’offensive, 27 ans, a récemment fait confiance à l’agent italien, dont les relations avec Manchester United, selon ses récentes déclarations, ne sont pas idylliques. Le contrat expire en 2021 et un renouvellement avec les diables rouges à ce jour semble compliqué. Dans cette première partie de saison, Lingard a récolté 27 apparitions, marquant un seul but.

Asmir Begović est un nouveau joueur milanais. Le club l’a annoncé dans un communiqué officiel. Le gardien de but bosniaque, né en 1987, arrive en prêt de Bournemouth jusqu’à la fin de la saison.

