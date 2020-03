Manchester United reconsidère son attitude envers Paul Pogba

La saga des transferts sur l’avenir de Paul Pogba pourrait enfin prendre fin cet été après que des informations émergeront sur la position modifiée de Manchester United en termes de statut de transfert.

On croyait que le talentueux Français était sur la liste de non-vente à Old Trafford, mais il semble que les choses aient récemment changé.

Ole Gunnar Solskjaer avait précédemment insisté sur le fait que Pogba n’allait pas être vendu car il est au cœur des plans de United pour leur équipe.

L’ancien homme de la Juventus est un joueur de qualité évident qui devrait avoir une équipe autour de lui mais cela pourrait être trop peu, trop tard pour le club.

Pogba était censé être l’étincelle dans un Manchester United révolutionné sous Jose Mourinho, mais les choses ne se sont pas tout à fait prévues et des années plus tard, il ne semble pas plus proche de remporter la Premier League.

#mufc envisage de réduire sa valorisation de Pogba pour enfin rompre les liens #mulive [br]

– utdreport (@utdreport) 4 mars 2020

Bien que Pogba devrait exiger des frais élevés pour sa qualité et que les Red Devils ne devraient pas vendre à perte, il est logique qu’ils changeraient d’attitude.

Après tout, il ne reste plus trop longtemps au contrat du milieu de terrain créatif et s’il devait y avoir un moment pour le vendre, ce serait cet été.

Leur prix demandé a peut-être été trop élevé dans le passé et sa baisse aiderait donc à se débarrasser d’un joueur qui, soi-disant, ne veut pas être au club.