Manchester United rencontre des agents pour explorer le transfert de Thomas Lemar

Manchester United a rencontré les représentants de l’Atletico Madrid Thomas Lemar pour explorer un transfert d’été potentiel, selon ESPN.

Le point de vente affirme que «des sources ont déclaré à ESPN qu’elles avaient commencé à rencontrer des agents. Un nom ressortait: Thomas Lemar, dont les représentants ont rencontré United la semaine dernière. »

Il s’agit d’une rumeur de champ gauche provenant d’une source généralement assez réputée, ce qui en fait une curieuse.

United aurait poursuivi Lemar en 2017 après une saison époustouflante en France en jouant pour Monaco, mais l’accord ne s’est jamais concrétisé et le Français s’est retrouvé à Madrid un an plus tard.

Le joueur de 24 ans n’a jamais atteint les sommets de cette saison 2016/17 et le patron de l’Atletico Diego Simeone a admis en janvier de cette année que Lemar n’avait pas répondu aux attentes après son déménagement de 70 millions d’euros.

«Les faits parlent mieux que les mots. Lemar est un joueur important qui n’a pas été en mesure de développer son jeu mais qui a des caractéristiques que les autres n’ont pas », a reconnu l’Argentin.

«Maintenant, si Lemar peut rester ou non… nous savons que les agents travaillent de manière exemplaire. Les clubs fonctionnent en fonction de leurs besoins. »

«Ses caractéristiques m’ont toujours excité. Mais il n’a pas été à la hauteur des attentes. »

Lemar est principalement un ailier gauche mais peut également jouer à droite et au milieu, offrant le genre de polyvalence dont Ole Gunnar Solskjaer a besoin à Old Trafford. Cependant, sa signature représenterait un pari massif pour les Red Devils après deux saisons de football médiocre dans deux ligues différentes, même si son jeu serait, sur le papier, mieux adapté à la Premier League.

Le Français est sans aucun doute l’une des nombreuses options que le vice-président exécutif Ed Woodward explore pour la fenêtre d’été, mais, comme ESPN le dit, “ c’est une chose à surveiller ”, surtout si les Red Devils ne réussissent pas à débarquer le aime leurs cibles cibles déclarées Jack Grealish et Jadon Sancho.

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.