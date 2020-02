Manchester United reste le premier choix du prince saoudien Mohammed bin Salman

Le Mirror rapporte que Manchester United reste le premier choix du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman alors qu’il cherche à acheter un club de Premier League.

Le prince saoudien a récemment été lié à l’achat de Newcastle United, mais les négociations sont au point mort avec un Mike Ashley obstiné qui demande 250 000 £ juste pour permettre à un acheteur d’accéder aux comptes du club afin de faire preuve de diligence raisonnable.

Bin Salman aurait offert à la famille Glazer aux propriétaires actuels de Manchester United environ 3,5 milliards de livres sterling pour le club en 2018, mais malgré cela représentant un énorme bénéfice sur les 790 millions de livres sterling qu’ils ont payés, les Américains ont refusé de vendre et il a donc tourné son intérêt ailleurs .

Cependant, alors que les pourparlers avec Newcastle aboutissent à une impasse, la presse se demande maintenant s’il reviendra à Old Trafford avec une offre améliorée.

Les fans sont divisés sur la question de savoir si une telle prise de contrôle serait la bienvenue chez United. Beaucoup ne voudraient pas que le club soit dirigé par un membre d’une dynastie avec de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme, bien que bin Salman lui-même aurait été un membre plus progressiste de la famille et était à l’origine de la levée de l’interdiction des femmes conductrices en Arabie saoudite. Il y a 18 mois.

D’autres, cependant, soutiennent cette décision, estimant que le prince sera en mesure d’effacer les dettes placées sur United par les Glazers lorsqu’ils ont utilisé le club pour prendre le contrôle en 2005. De nombreux fans pensent également qu’il y aurait un plus gros chaton de transfert et moins d’ingérence dans les affaires de football par les propriétaires que ce n’est le cas sous les vitriers.

Les tensions entre les propriétaires actuels et les fans de Manchester United ont augmenté rapidement ces dernières semaines, des chants réguliers exigeant maintenant le départ de la famille et des débrayages et boycotts de masse prévus. Reste à voir si cela va adoucir leur détermination et permettre à bin Salman d’acquérir le club qu’il convoite tant.