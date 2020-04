Manchester United s’apprête à redémarrer la Premier League dans six semaines

Le calendrier du retour de Manchester United au football commence à être plus clair après plusieurs événements cette semaine.

Tout d’abord, Arsenal a annoncé qu’il reprendrait l’entraînement sur son terrain de London Colney à partir de lundi dans des conditions strictes, avec seulement de petits groupes autorisés à s’entraîner ensemble. La décision des Gunners incitera probablement les autres clubs à suivre leur exemple, car ils visent à maintenir la forme physique des joueurs et à soulager l’ennui et on peut s’attendre à voir les Red Devils revenir à Carrington dans la semaine prochaine.

Le deuxième quart de travail cette semaine a été le raffermissement par les chefs de Premier League d’une date potentielle début juin pour la reprise de la saison 2019/20, selon The Telegraph. Surnommée «Project Restart», une réunion hebdomadaire entre le gouvernement et les «hauts responsables de l’industrie» a été convenue pour mettre au point un moyen sûr et viable de reprendre le football.

“Le projet d’organiser des réunions hebdomadaires a été décrit par une source comme une” accélération du rythme “et destiné à aider le sport à reprendre – quoique à huis clos -” dans les semaines “si possible”, dit le Telegraph.

“Les tests, l’éloignement social, les normes d’hygiène et les plafonds sur le nombre de personnes autorisées dans les sites seront tous discutés en vue de l’assouplissement des restrictions actuelles de verrouillage – potentiellement au début du mois prochain.”

La date cible du retour de la Premier League est le 8 juin, lorsque les matches se dérouleront à huis clos, toujours dans des conditions strictes.

C’est dans une semaine de notre liste de matches prévue publiée il y a deux semaines, qui montre que United reprend sa campagne de Premier League contre les Spurs les 13 et 14 juin avant la fin de la Premier League à la mi-juillet, la fin de la FA Cup à la fin de juillet. et une éventuelle finale de la Ligue Europa le 24 août, conformément aux plans de l’UEFA pour terminer la saison.

Le fait que la Bundesliga allemande devrait reprendre le 9 mai donne un nouvel espoir que les plans pour un retour à l’entraînement en mai avant un redémarrage en juin soient réalistes.

Bien sûr, beaucoup dépendra de la progression du coronavirus, avec un certain nombre d’objectifs de sécurité minimum devant être atteints. La sécurité sur le terrain n’est pas la seule préoccupation, car les dirigeants prévoient de rendre tous les matches disponibles à la télévision, beaucoup en clair, pour décourager les fans de se rassembler à l’extérieur ou dans les maisons des autres.

Cela étant dit, il est possible d’être très optimiste quant au fait que nous verrons enfin les Red Devils de nouveau en action dans six semaines.

