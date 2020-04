Manchester United serait 10e en Premier League sans VAR

Manchester United ne serait que 10e en Premier League sans le VAR, selon ESPN.

Le point de vente a recalculé à quoi ressemblerait le tableau de la Premier League si les décisions de l’arbitre s’étaient maintenues lors d’incidents où l’arbitre assistant vidéo les avait annulées.

L’analyse a révélé que les Red Devils sont le club qui a le plus profité de ces dérogations VAR.

Le but refusé par Sadio Mané pour Liverpool à Old Trafford en raison du handball, le penalty de Marcus Rashford contre Man City à l’Etihad, les deux buts refusés de Chelsea à Stamford Bridge et les efforts de Gylfi Sigurdsson à Goodison Park auraient tous été inversés sans VAR.

Et en revanche, United n’a eu qu’un seul renversement VAR contre eux.

Les Red Devils ont cinq points de moins dans le tableau “Et si?”, Plaçant les Spurs, Arsenal, Everton, Wolves et Sheffield United devant eux et les plaçant au 10e avec 40 points au lieu du 5e avec 45.

source: ESPN

Les chiffres sont “les résultats de l’analyse d’ESPN et de l’équipe dirigée par Thomas Curran à la London School of Economics, dont l’indice Anti-VAR montre à quoi ressemblerait la ligue sans examen vidéo”, indique le rapport.

«Leur algorithme va au-delà de la simple suppression d’objectifs pour obtenir les résultats modifiés; il prend en compte des facteurs tels que l’état du jeu au moment de l’incident VAR en question, ainsi que la forme, les performances et la force relative d’une équipe, qui génèrent un nouvel ensemble de résultats en fonction de la probabilité de résultat. »

L’ESPN suggère que United soit traité favorablement par les fonctionnaires en général, car il dit également que les Red Devils ouvrent la voie:

Renvois nets de VAR (décisions pour – décisions contre): 8

VAR renverse en faveur: 9

Buts nets (buts accordés par VAR – buts concédés par VAR): 6

Buts refusés par VAR: 0

Décisions subjectives (basées sur l’opinion, comme les cartons rouges) en faveur: 6

Décisions subjectives contre un club: 0 ​​’

C’est une analyse inquiétante pour les fans de United car elle suggère que le côté a eu de la chance cette saison, qui pourrait être en train de recouvrir des fissures qui auraient autrement pu apparaître.

D’un autre côté, il se peut que les Red Devils subissent plus de préjugés contre eux – de la part des arbitres et des adversaires – et qu’il faut les preuves cliniques, en noir et blanc du VAR pour contrebalancer ces décisions préjudiciables.

United espère faire de Jadon Sancho le prochain joueur à porter le célèbre maillot numéro 7. Mais que savez-vous des joueurs qui l’ont déjà porté? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.