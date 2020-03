Manchester United serait intéressé par l’ailier international italien

Date de publication: samedi 14 mars 2020 5:38

Manchester United serait intéressé par la signature de Federico Chiesa de la Fiorentina cet été, selon des informations émanant de France.

L’ailier de 22 ans a disputé 26 matchs avec l’équipe italienne cette saison, marquant sept buts et aidant cinq autres.

Au total, il a fait 139 apparitions pour «La Viola», récoltant 29 fois et en installant 20 depuis ses débuts en août 2016.

Sa forme l’a également vu couronné 17 fois pour l’Italie, pour laquelle il a marqué son premier but lors de sa victoire 9-1 contre l’Arménie en novembre dernier.

Et un rapport sur Le10 Sport, relayé sur Caught Offside, indique que les Red Devils sont l’un des nombreux clubs européens à courir après sa signature avant la campagne 2020/21.

Uni ont connu une résurgence de leur forme ces dernières semaines et ne sont plus qu’à trois points des quatre premiers, ce qui signifie qu’ils ont de fortes chances de se qualifier pour la Ligue des champions.

Par conséquent, ils chercheront à renforcer leur équipe après les ajouts de Bruno Fernandes et Odion Ighalo en janvier, et Chiesa semble être l’un des noms sur leur liste restreinte de transferts.

Le mois dernier, il a été suggéré que Ole Gunnar Solskjaer avait envoyé des éclaireurs unis pour surveiller l’ailier, estimé à environ 60 millions de livres sterling.

Capable de jouer dans un certain nombre de positions offensives, Chiesa serait une option utile pour le manager norvégien d’avoir à sa disposition et fournirait la concurrence aux goûts de Marcus Rashford, Anthony Martial et Daniel James.

Cependant, la Premier League devra lutter contre la concurrence de la Serie A et de la Ligue 1 si elle veut obtenir ses services, avec Chiesa devrait être un homme en demande.

Le rapport indique que la Juventus et l’Inter Milan espèrent conclure un accord pour le garder en Italie, tandis que le PSG est une autre équipe qui surveille sa situation.

On pense également que la Fiorentina espère le garder au stade Artemio Franchi, bien qu’ils devront proposer un contrat exceptionnel pour le garder.

Pendant ce temps, Solskjaer semble prêt à apporter des changements majeurs à Old Trafford, avec cinq stars de renom prévues pour la fin de la saison.