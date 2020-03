Manchester United serait prêt à payer la clause Saúl

L’équipe d’Old Trafford a à l’ordre du jour une série de noms pour renforcer l’équipe pour la saison à venir et le joueur de l’Atlético de Madrid est l’une des pièces fondamentales du nouveau projet de Solskjaer.

Manchester United veut à nouveau faire partie des plus grands d’Europe et n’a pas l’intention de lésiner sur les dépenses. Les diables rouges entreprendront plusieurs séances de dédicaces lors du prochain marché d’été et l’une d’elles est celle de Saúl Ñíguez. L’intérêt de Manchester United pour le joueur de l’Atlético de Madrid n’est pas nouveau et à Old Trafford, ils sont prêts à mettre la maison en vente pour obtenir leurs services.

Saúl est un élément fondamental de l’équipe de Simeone et les dirigeants de United sont conscients qu’en principe, Atleti ne négociera pas le départ du joueur, donc le Daily Star rapporte que les Red Devils paieront 150 millions d’euros. de la clause du milieu de terrain espagnol.

Le joueur de l’Atlético de Madrid est l’un des joueurs les plus désirés par Ole Gunnar Solskjaer pour renforcer le milieu de terrain et une grande partie de sa signature serait payée avec au moins 100 millions qu’ils espèrent obtenir pour Paul Pogba, qu’ils renoncent déjà à perdre. . De cette façon, la tâche la plus facile que Manchester United a à faire serait de convaincre Saúl, qui a un contrat avec l’équipe de l’Atletico jusqu’en 2026.

L’Espagnol pourrait jouer dans l’un des grands mouvements du prochain marché des transferts, mais l’équipe de jeunes de l’Atlético de Madrid n’est pas le seul objectif des diables rouges. Les Néerlandais d’Ajax, Donny van de Beek et les Anglais de Birmingham, Jude Bellingham et Borussia Dortmund, Jadon Sancho, sont les autres candidats pour maintenir la compagnie Bruno Fernandes au milieu de terrain.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!