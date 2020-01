Manchester United signe la signature de Nathan Bishop avec Southend United

Manchester United a officiellement annoncé la signature du gardien de Southend, Nathan Bishop.

Le joueur de 20 ans a rejoint les Red Devils pour un contrat de deux ans et demi.

Bishop a disputé 39 matches avec le club d’Essex et a également joué une fois pour l’équipe des moins de 20 ans de l’Angleterre.

Il est devenu la deuxième signature de United de la fenêtre de janvier #mufc https://t.co/MKMkPUlrQr

– Man United News (@ManUtdMEN) 31 janvier 2020

“La possibilité de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité”, a déclaré le joueur né à Hillingdon. “Ce club a un excellent dossier de développement de gardiens de but et j’ai hâte de travailler avec les entraîneurs ici pour s’améliorer chaque jour.”

Bishop rejoint un groupe de gardiens en plein essor à Old Trafford, notamment David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Joel Pereira, Dean Henderson, Matej Kovar, Kieran O’Hara, Paul Woolston et Jacob Carney. Pereira est actuellement prêté à Hearts, Henderson à Sheffield United et O’Hara à Burton Albion.