Manchester United signe un prêt de 6 mois avec Odion Ighalo

Manchester United a signé avec Odion Ighalo un prêt du côté chinois Shanghai Greenland Shenhua.

Après avoir vu l’échec d’un jour limite pour signer Joshua King à Bournemouth, les Red Devils se sont tournés vers l’ancien attaquant de Watford et ont conclu l’accord dans la dernière heure de la fenêtre de transfert. Il rejoint le club jusqu’à la fin de la saison.

Ole Gunnar Solskjaer était désespéré de renforcer ses forces d’attaque après le transfert de Romelu Lukaku, le prêt d’Alexis Sanchez et la blessure de Marcus Rashford.

Ighalo a une expérience en Premier League, ayant marqué 40 buts en 100 matchs avec les Hornets. Il a également évolué en Norvège avec Lyn Oslo (9 buts en 20 matchs), en Italie avec l’Udinese (1 but en 8 matchs) et en Espagne avec Grenade (13 buts en 73 matchs).

Il a marqué 10 buts en 19 matchs pour Shanghai cette saison et inscrit 36 ​​buts en 55 matchs la saison dernière pour Changchun Yatai.

La Superleague chinoise a été suspendue en raison du coronavirus, et le club de Shanghai souhaitait partager une partie du salaire de 300 000 £ par semaine du joueur dans les semaines à venir.

Ighalo est un fan d’enfance de United. «C’était mon équipe qui grandissait. J’ai adoré regarder Andy Cole et Dwight Yorke à la télévision. Ils étaient mes idoles et jouer à Old Trafford a toujours été un rêve », a-t-il déclaré au Sun en 2016.

Le joueur de 30 ans sera le premier international nigérian à jouer pour les onze premiers de United. Ses frais de prêt seraient de 3 millions de livres sterling et United lui verserait un peu plus de 100 000 livres sterling par semaine – un tiers de son salaire – jusqu’à la fin de la saison. Il est entendu qu’il n’y a pas d’option d’achat dans la transaction.

Le club a officiellement annoncé le prêt juste après minuit.

✍ #MUFC peut confirmer que Odion Ighalo nous rejoindra en prêt de Shanghai Shenhua jusqu’à la fin de la saison.

Bienvenue, Odion! 🔴

– Manchester United (@ManUtd) 1 février 2020

Le joueur ne sera pas disponible pour la sélection pour le match d’aujourd’hui contre les Wolves car il attend l’autorisation de voyager depuis la Chine.