S’exprimant lors de la conférence de presse avant le match avec le Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer il a parlé de sa campagne d’achat Manchester United: “Le Ligue des champions cela donne plus de ressources, plus d’argent et c’est aussi le tournoi le plus prestigieux, c’est sûr. Mais je ne pense pas que l’absence de ce dernier puisse affecter les joueurs avec qui nous faisons affaire. “