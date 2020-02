Manchester United soumet une demande d’installation de sièges de rail

16 juin 1996: vue aérienne générale d’Old Trafford avant le match du Groupe C du Championnat d’Europe entre la Russie et l’Allemagne à Manchester, en Angleterre. Crédit obligatoire: John Gichigi / Allsport

Manchester United a demandé à installer des sièges sur rails à Old Trafford avec son groupe consultatif local sur la sécurité. Les détenteurs d’abonnements ont déjà été informés qu’un procès est susceptible de se produire. Les modifications seraient mises en œuvre dans l’angle nord-est du stade. United a déclaré que ces ajouts «amélioreront la sécurité des spectateurs».

Qu’est-ce que Rail Seating?

L’allocation des places de rail est une technologie qui fournit des sièges qui peuvent également faire office de zones debout. Des cadres métalliques se fixent à l’arrière de chaque siège, offrant une barrière pour les spectateurs dans la rangée derrière. Ces sièges peuvent également être verrouillés directement contre la barrière pour fournir de l’espace pour se tenir debout.

Pourquoi maintenant?

L’allocation des places sur rail a été une technologie inutile en Premier League et au Championnat, car la présence dans ces ligues est interdite depuis des décennies. À la suite du désastre de Hillsborough en 1989, de nouvelles recommandations ont été formulées, et la qualité pour agir a été interdite depuis. La catastrophe de Hillsborough a été une tragédie, 96 fans de Liverpool sont morts, il est donc logique que des précautions aient été prises. Cependant, maintenant que cette technologie plus sûre a été inventée, il serait peut-être temps de permettre à nouveau de rester debout.

Les meilleures équipes ont commencé à prendre note de l’appel à se présenter en Angleterre. Tottenham Hotspur a installé cette technologie ferroviaire dans leur nouveau stade et l’a préparée pour l’introduction du standing à l’avenir. Les loups ont également installé ce nouveau type de sièges au cours de l’été. Manchester United pourrait être la prochaine grande équipe anglaise à installer cela. En conséquence, avec leur influence massive, il est possible de voir comment ces règles peuvent changer dans un avenir proche.

Au cours des dernières saisons, les fans ont fait campagne pour se lever pour retourner dans les stades de football. Les sièges sur rail sont la technologie parfaite pour donner vie à ce rêve.

