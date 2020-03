MANCHESTER, ANGLETERRE – 05 FÉVRIER: Hannibal Mejbri de Manchester United U18 en action lors de la FA Youth Cup FIfth Round match entre Manchester United U18 et Leeds United U18 à Old Trafford le 05 février 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Dit être un “talent spécial”, Hannibal Mejbri impressionne actuellement tout le monde avec ses performances à l’académie de Manchester United. Le Français a montré son talent en jouant pour les U18 et U23 de United cette saison, et avec la position libérale du manager Ole Gunnar Solskjaer sur les jeunes, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant de le voir dans la première équipe des Red Devils.

Manchester United “Special Talent”: qui est Hannibal Mejbri et qu’est-ce qui le rend si bon?

Qui est Hannibal Mejbri?

L’ancien meneur de jeu de Monaco Hannibal Mejbri est arrivé à Old Trafford l’été dernier. Suite à un désaccord avec la partie française, le jeune homme de 16 ans a alors décidé de passer à autre chose, l et United étaient là pour le prendre. Avec des frais pouvant atteindre 9 millions de livres sterling, Mejbri n’est pas venu bon marché pour United et, bien qu’il n’y ait aucune garantie qu’il fournira le prix plutôt élevé, il a montré de grandes promesses au cours de sa première saison.

Qu’est-ce qui fait de Hannibal Mejbri un talent si prometteur?

Le joueur de 17 ans a joué pour les U18 et les U23 et a remporté un grand succès dans les deux. Lors de ses huit départs U18, Mejbri a récolté trois mentions d’aide et un but, tandis que pour la deuxième équipe, il a récolté trois mentions d’aide en cinq apparitions avec un seul départ. En Premier League 2, il participe directement aux buts toutes les 55 minutes environ; une réalisation vraiment incroyable quand on considère son âge.

Mejbri a démontré son incroyable talent cette saison avec une excellente capacité de dépassement et de dribble, ainsi qu’un taux de travail fantastique. Il est clair qu’il a la mentalité de jouer au plus haut niveau, ainsi que le talent, ce qui en fait sûrement une question de quand il a une chance, pas si.

Quand arrivera-t-il son opportunité?

Combinant les performances de Mejbri dans les équipes de jeunes et la volonté de Solskjaer de donner une chance aux jeunes, il ne faudra pas longtemps avant que l’ancien milieu de terrain monégasque ait l’occasion de faire ses preuves au plus haut niveau. Cette saison, Solskjaer a fait confiance à Mason Greenwood et Brandon Williams cette saison après avoir tous deux impressionné dans les équipes de jeunes.

Williams a obtenu une chance à l’arrière gauche en Premier League après quatre passes décisives lors de ses cinq premières rencontres en Premier League 2 et a été un succès retentissant. Le jeune Anglais joue désormais régulièrement pour la première équipe, même avec le retour du premier choix Luke Shaw. Greenwood a également été brillant depuis que Solskjaer lui a donné l’occasion de jouer à un niveau supérieur. L’attaquant a récolté sept buts / passes décisives en sept matches de Ligue Europa et a également beaucoup impressionné lors de ses 22 matches en Premier League, devenant le troisième meilleur buteur de United cette saison.

Dans cet esprit, il est certainement temps que Ole Gunnar Solskjaer permette à Hannibal Mejbri de montrer sa valeur dans l’équipe première de Manchester United.

