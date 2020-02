Manchester United superbement défensif avant même la victoire de Chelsea

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, sera très fier de la capacité défensive de son équipe ces derniers temps, en particulier compte tenu des critiques lancées contre lui.

Le légendaire Norvégien est actuellement sous pression, bien qu’une victoire contre Chelsea ait aidé à en soulager une partie, alors que son équipe continue de poursuivre une place insaisissable parmi les quatre premiers.

Les fans de United exigent presque une qualification pour l’édition de la saison prochaine de la Ligue des champions et donc tout ce qui est court peut vraiment soulever des points d’interrogation sur sa position au club.

Solskjaer sentira cependant qu’il est sévèrement critiqué et qu’il a amélioré l’équipe, en particulier sur le plan défensif.

Cela a été indéniablement visible alors que les Red Devils ont battu Chelsea 2-0, les hommes de Frank Lampard n’ayant guère de chance notable.

Manchester United a gardé sept feuilles blanches lors de ses 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, dont trois contre les Wolves et un contre Manchester City et Chelsea.

Pendant ce temps, les adversaires ont en moyenne seulement 3,2 tirs cadrés par match! pic.twitter.com/KNwCBDJDwj

– UtdArena. (@utdarena) 18 février 2020

Garder les draps propres ou défendre admirablement est une chose, mais limiter vos adversaires en moyenne au nombre de tirs mentionné ci-dessus est remarquable.

Cela indique une forme claire et solide à l’équipe et un système défensif sur lequel on peut s’appuyer en termes de prouesses offensives.

Deux des signatures d’été de Solskjaer étaient défensives, mais en janvier, il s’est concentré sur l’attaque de Bruno Fernandes et Odion Ighalo alors qu’il tentait clairement de gélifier les deux aspects ensemble.