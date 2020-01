Manchester United sur Vecino: un autre milieu de terrain de l’Inter en plus d’Eriksen | marché

C’est la semaine du coup d’État Eriksen pour l’Inter. L’agent du milieu de terrain danois est à Londres pour finaliser l’accord avec Tottenham. L’Inter a proposé 15 millions d’euros contre les 20 demandés par le club anglais, les bonus joueront un rôle clé.

Sur Vecino, en plus de Séville et Tottenham, l’actualité de ces dernières heures est de l’intérêt de Manchester United. Avec l’Uruguayen à l’extérieur, selon la Gazzetta dello Sport, une solution de dernière minute au milieu de terrain est possible: cependant il est compliqué de repenser Vidal de Barcelone.