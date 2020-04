Manchester United tourne son attention vers Dayot Upamecano

Manchester United aurait manifesté son intérêt pour Dayot Upamecano du RB Leipzig, mais ils ne seront pas les seuls à signer.

Le jeune défenseur est l’une des meilleures perspectives d’Europe et pour cause, après avoir impressionné en Bundesliga cette saison.

United serait désireux d’un défenseur central mais ce n’est pas une position prioritaire car ils ciblent des zones plus importantes du terrain telles que la place de l’aile droite sous-investie.

L’inscription à Upamecano pourrait être trop tentante de laisser passer, surtout compte tenu des circonstances qui l’entourent au niveau du club.

Ole Gunnar Solskjaer a principalement investi dans des joueurs d’âge moyen et le joueur de 21 ans correspond certainement à cette catégorie.

Selon Sky Sports, les Red Devils et leurs rivaux de la ville sont pour Upamecano qui a un peu plus d’un an pour son contrat et une clause de libération de 60 millions d’euros.

Solskjaer pourrait potentiellement inciter le club allemand à vendre moins cher, mais 60 millions d’euros pour la centrale défensive sont une bonne affaire.

Bien sûr, l’implication ou l’absence de Manchester United en Ligue des champions la saison prochaine déterminera probablement si un accord est possible ou non.

La ville elle-même pourrait voir son bannissement du football européen confirmé, poussant encore plus Upamecano dans les bras de United.

