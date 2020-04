Manchester United tourne son attention vers Donny van de Beek de l’Ajax

Manchester United garderait un œil sur Donny van de Beek de l’Ajax alors qu’ils continuent à envisager leurs options avant la fenêtre de transfert d’été.

Il semble qu’étant donné la possibilité du départ de Paul Pogba, Ole Gunnar Solskjaer cible un milieu de terrain pour le remplacer par James Maddison et Jack Grealish, également présentés comme des signatures potentielles.

On pourrait faire valoir que United a besoin d’investissements dans sa salle des machines, que l’éblouissant Français reste ou non, mais plus encore sous la forme d’un milieu de terrain défensif.

Nemanja Matic a été brillant pour Solskjaer dans la seconde moitié de la saison, mais il est clair qu’il a besoin d’une couverture et d’un successeur.

Pour l’instant cependant, il semble que les Red Devils préfèrent recruter un milieu de terrain créatif qui peut faire progresser le ballon plus haut sur le terrain.

En plus du Real Madrid, #mufc est également dans l’image pour Donny van de Beek de l’Ajax. Il veut aller dans une équipe qui lui convient et où il pense qu’il aura le plus de succès #mulive [vi]

– utdreport (@utdreport) 14 avril 2020

Van de Beek est lié à Manchester United depuis un certain temps maintenant, ce qui soulève des doutes sur la légitimité des rumeurs.

Il est probablement plus probable que l’homme de l’Ajax soit à la recherche de son grand coup et s’est donc lié à Old Trafford afin de susciter l’intérêt.

Néanmoins, le temps nous dira si Van de Beek se joindra ou non, mais il est difficile d’imaginer que United lui conviendrait.

