Manchester United travaille dur dans les coulisses pour le run-in de la saison

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a reçu de nombreux éloges récemment et à juste titre, après avoir mené son équipe dans une impressionnante course invaincue.

Une grande partie de cela a à voir avec la défense solide qu’il a construite et Aaron Wan-Bissaka a joué un rôle crucial à cet égard.

Contre Manchester City, la qualité du talentueux Anglais était visible pour tous alors qu’il gardait silencieux son coéquipier international Raheem Sterling.

La seule critique régulièrement adressée à Wan-Bissaka a été son besoin d’améliorer le côté offensif de son jeu, mais les fans ont également remarqué une amélioration dans ce département.

Il est maintenant apparu que l’amélioration a été délibérée et a été travaillée en coulisse avec Michael Carrick et Kieran McKenna en tête.

Michael Carrick et Kieran McKenna ont travaillé sur l’attaque avec Wan-Bissaka. Le personnel joue un rôle très actif dans les exercices individuels et souvent Wan-Bissaka est invité à s’aligner contre Fosu-Mensah et Teden Mengi dans le but de battre son homme #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 11 mars 2020

À l’entraînement, les entraîneurs #mufc ont mis en place une zone où Wan-Bissaka s’habituera à recevoir le ballon et à voir l’image qui apparaît devant lui, et est encouragé à avancer. La même chose se fait avec Brandon Williams #mulive [the athletic]

– utdreport (@utdreport) 11 mars 2020

C’est un peu étrange d’apprendre à un ancien ailier comment attaquer mais en vérité, Wan-Bissaka s’est beaucoup amélioré depuis le début de la saison.

Ses attaquants ne sont plus aussi rares et ses croix se sont tellement améliorées qu’il est en avance sur l’adoré Trent Alexandor-Arnold dans les occasions créées pour son équipe.

Les arrières latéraux qui bombardent en avant sont cruciaux pour la tactique de Solskjaer, en particulier contre des équipes qui peuvent être difficiles à briser.