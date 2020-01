Manchester United: un agent présent lors de l’affrontement des Wolves au milieu de rumeurs de transfert

Les fans de Manchester United se sont rapidement excités lors de l’affrontement contre les Wolves, non pas à cause du football de leur équipe mais à cause de la présence d’un certain agent à Old Trafford.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été fortement liée à une décision de la star du Sporting Lisbonne Bruno Fernandes et les dernières nouvelles suggèrent qu’un transfert est imminent.

Avec des négociations apparemment en cours pour toujours, les fans de United commençaient à perdre espoir que le talentueux portugais allait jamais rejoindre.

Le manque de créativité de United était évident une fois de plus contre les Loups qui semblent être leur talon d’Achille et donc l’arrivée de Fernandes est désespérément nécessaire.

Old Trafford lui-même n’avait pas grand-chose à dire, mais si le milieu de terrain polyvalent se joignait, ils pourraient bien le faire assez tôt.

https://twitter.com/utdxtra/status/1217545421809168390?s=20

Certains ont tenté de rejeter la présence de Jorge Mendes, déclarant qu’il avait simplement plusieurs joueurs chez Wolves et qu’il n’y avait donc pas grand-chose à lire.

Cependant, cela semble étrange de vérifier avec ses clients Wolves étant donné les liens étroits des Red Devils avec Fernandes.

Mendes doit savoir que sa présence sera détectée et quel genre de rumeurs va commencer, mais il est toujours venu dans les deux sens.

Chose intéressante, Manchester United a également été lié à des mouvements des stars des Loups Raul Jimenez et Ruben Neves afin qu’il puisse peut-être être à Old Trafford pour cela aussi.