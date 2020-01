Manchester United veut désespérément signer l’attaquant du jour limite

Manchester United a jusqu’à 23 heures ce soir pour signer un attaquant pour renforcer sa jeune équipe ravagée par les blessures.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a avoué qu’il voulait qu’un attaquant soit signé avant la fermeture de la fenêtre de transfert, disant: «Nous avons besoin de plus de buteurs. Nous avons besoin de plus d’objectifs. C’est une certitude ».

Le scénario est compliqué, avec un certain nombre de noms qui circulent, et avec Chelsea et Spurs également à la recherche d’attaquants.

Le nom de profil le plus élevé que United a les chances les plus réalistes de signer est Edinson Cavani du PSG.

L’Uruguayen devait rejoindre l’Atletico Madrid ce mois-ci après avoir soumis une demande de transfert, mais l’accord a échoué à la dernière minute en raison d’une dispute sur les frais d’agent, selon AS.

Malgré les réserves signalées sur sa condition physique et son salaire, les Red Devils pourraient décider de se précipiter pour l’international uruguayen, qui aura 33 ans en février. Ils pourraient toutefois faire face à une concurrence accrue de la part de Chelsea de Frank Lampard, qui a toujours été lié au joueur.

Cavani, le meilleur buteur du PSG, offrirait un remplacement instantané de classe mondiale au blessé Marcus Rashford.

Un autre attaquant qui pourrait être disponible est Willian José de la Real Sociedad, comme nous l’avons rapporté hier. Le Brésilien de 28 ans est également une cible pour les Spurs et serait disponible sur un accord de prêt. Il représenterait donc une option plus sûre que Cavani financièrement, mais serait beaucoup plus un pari du point de vue de la qualité.

Pendant ce temps, les fidèles d’Old Trafford seront probablement soulagés d’apprendre que “ United s’est distancé des mouvements de l’ancien attaquant de Newcastle et de West Bromwich Albion Salomon Rondon, et de l’ailier belge Yannick Carassco, qui jouent tous les deux pour le club chinois Dalian Yifang ”, comme indiqué. dans The Telegraph.

Cependant, d’autres noms moins que stellaires tels que l’ancien homme de Watford Odion Ighalo et le flop de Leicester City Islam Slimani restent sur la table, mais seraient également des signatures extrêmement décevantes du point de vue des fans.

Chelsea pourrait vouloir décharger Olivier Giroud s’ils réussissent à signer l’objectif Dries Mertens de Napoli, mais il n’est pas clair si Lampard serait disposé à laisser le Français rejoindre un club rival. De plus, ce n’est guère le type de joueur «qui veut se casser le nez pour marquer un but» que veut Olé Gunnar Solskjaer.

Les objectifs à long terme Timo Werner et Moussa Dembélé ont tous deux été déclarés «non à vendre» par leurs clubs, Red Bull Leipzig et Lyon, respectivement.

Un dernier nom qui pourrait être une option est Luka Jovic du Real Madrid. Le Serbe de 22 ans était l’une des propriétés les plus chaudes d’Europe lorsqu’il a rejoint Los Blancos il y a à peine six mois, mais il n’a pas réussi à avoir un impact au Bernabeu. Un accord de prêt pourrait donc être une excellente option pour toutes les parties concernées, mais United voudrait une option d’achat que Madrid hésiterait à offrir.

Nous pensons donc que si Manchester United réussit à signer un attaquant avant la fermeture de la fenêtre aujourd’hui, ce sera Cavani, José ou Jovic qui sera photographié brandissant cette chemise rouge à minuit.