Manchester United vise deux flops de Premier League après avoir raté Edinson Cavani

La recherche de Manchester United pour un attaquant dans la fenêtre de transfert de janvier se concentre désormais sur Islam Slimani de Leicester City, selon The Guardian et Sky Sports News.

Slimani, 31 ans, n’est guère le type de signature que les fans de United espéraient.

L’Algérien est actuellement prêté à Monaco, où il a marqué sept buts en 14 matches. Il ne s’est jamais installé en Premier League depuis son arrivée à Leicester en provenance du Sporting Lisbon en 2016 pour un record de club de 28 millions de livres sterling.

Après une période peu impressionnante pour les Foxes au cours de laquelle il a marqué 7 buts en 35 matchs, Slimani a été prêté à Newcastle United et Fenerbahce, jouant un total de 19 matchs et marquant 1 but pour les deux équipes.

Leicester voudrait 5 millions de livres sterling pour le joueur, qui serait utilisé comme attaquant de secours derrière Anthony Martial et Mason Greenwood.

Comme indiqué ici hier, les Red Devils envisageaient un déménagement pour le PSG Edinson Cavani, mais cela semble de plus en plus improbable car le joueur reste concentré sur un déménagement à l’Atletico Madrid.

Selon Foot Mercato, Atleti a augmenté son offre pour l’Uruguayen à 15 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus (12,6 millions de livres sterling plus 2,6 millions de livres sterling) ces derniers jours après que le joueur a déposé une demande de transfert au PSG.

Les Red Devils ont également pourchassé Moussa Dembélé de Lyon, Four Four Two signalant qu’une offre de 50 millions de livres sterling était en préparation pour amener le Français à Old Trafford il y a quelques jours à peine. Cependant, le président lyonnais Jean Michel Aulas et le joueur lui-même ont insisté pour qu’il reste au stade Groupama jusqu’à la fin de la saison.

Cela laisse United avec peu d’options dans leur recherche désespérée pour trouver une couverture pour le blessé Marcus Rashford en janvier, et Slimani et l’ancien leader de Watford Odion Ighalo semblent être les options laissées sur la table alors que la fenêtre tire à sa fin.

Dire que les fans de Manchester United sont déçus par cette perspective serait un euphémisme.

Oui, je pensais avoir tout vu "Very Man United" au cours des dernières semaines, mais ça, c'est le meilleur. Enfoncer Odion Ighalo et Slimani comme cibles principales de votre attaquant. Quel temps pour vivre. 😂🤣😂

– Josh Pick 24 janvier 2020

Quand les fans de Man Utd voient qu'ils sont liés à Slimani et Ighalo… en prêt ..

– Marshall 24 janvier 2020

Manchester United est vraiment passé de Rooney, Ronaldo et Tevez à la recherche de signer Odion Ighalo et Islam Slimani.

Club de football Joke. 😭😂

Club de football Joke. 😭😂 pic.twitter.com/kvNqWLcRUn

– Football Tweet 24 janvier 2020

Les fans prieront pour que, comme le prétend The Athletic, Sky Sports News et The Guardian se soient trompés. Il est néanmoins préoccupant que deux des points de vente normalement les plus fiables fonctionnent tous les deux avec cette histoire tout à fait déprimante.