Manchester United vs Burnley LIVE Time, Channel, Where to watch Round 24 Premier League 2019-2020

Super match que nous aurons ce mercredi 22 janvier le 24ème jour de la Premier League 2019-2020, quand il Manchester United chercher à reprendre le chemin du triomphe en profitant de leur statut de local, ne devrait pas échouer lorsqu’ils reçoivent un Burnley Cela va essayer de vous surprendre à Old Trafford.

Heure et canal Manchester United vs Burnley

Siège: Old Trafford, Manchester, Angleterre

Heure: 20h15 du Royaume-Uni. 14 h 15 du Mexique et d’Amérique centrale. 3:15 de Colombie, Equateur, Panama et Pérou. 17 h 15 depuis l’Argentine, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l’Uruguay.

Chaîne: SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. Telemundo aux États-Unis.

Manchester United vs Burnley LIVE

L’image de Manchester United Il a eu une campagne irrégulière en restant dans la lutte pour les compétitions européennes, étant donné qu’au cours des 23 dates précédentes, ils totalisent 9 victoires, 7 nuls et ont perdu 7 fois.

Les Diables rouges ils viennent d’un amer défaite dimanche dernier lors de leur visite à Liverpool dans un affrontement où ils ont concouru comme ils le pouvaient, mais ont fini par tomber 2-0.

De son côté, le Burnley Il a eu un bon tournoi en général en restant hors de la zone de relégation qui est son objectif principal. Ils ajoutent 8 victoires, 3 nuls et 12 pièges.

Le Vinotinto et l’or Il arrive très motivé, étant donné que dimanche dernier, ils ont reçu Leicester City, les battant 2-1 avec des dizaines de Chris Wood et Ashley Westwood.

Les deux Manchester United comme lui Burnley ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Diables rouges en cinquième position avec 34 points, tandis que le Vinotinto et or ils sont quatorzième avec 27 unités dans ce Premier League. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Manchester United contre Burnley.

