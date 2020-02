Manchester United vs Club Brugge

Manchester United affrontera le Club de Bruges lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa avec Ole Gunnar Solskjaer à la recherche d’une victoire facile.

Le légendaire Norvégien a regardé de façon décevante que ses hommes s’étaient tenus 1-1 lors du match aller, au grand dam des supporters.

Il est maintenant probable que Solskjaer devra jouer un onze de départ solide dans l’espoir de conclure rapidement la rencontre et de reposer les joueurs clés pour le affrontement de dimanche avec Everton.

United doit prendre la Ligue Europa aussi au sérieux que possible car il n’y a aucune garantie qu’ils se qualifieront pour l’édition de la saison prochaine de la Ligue des Champions par le biais de la Premier League uniquement.

En tant que tel, il est probable que Solskjaer commencera un alignement presque identique à celui qui a remporté confortablement contre Watford.

Le seul changement est de laisser la place à Sergio Romero avec David de Gea restant sur le banc des matches européens.

Cela peut signifier que l’équipe n’est pas aussi fraîche que possible, mais Solskjaer ne peut pas se permettre de risquer d’éliminer un côté plus faible qui ne réussira pas à impressionner une fois de plus.

En toute honnêteté, United gagne actuellement l’égalité à travers la règle des buts à l’extérieur afin qu’il puisse potentiellement présenter une défense à pleine puissance, mais se reposer le reste de sa formation de départ habituelle.

