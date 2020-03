Manchester United vs Manchester City LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 29 Premier League 2019-2020

Grand match de pouvoir pour pouvoir avoir ce dimanche 8 mars le jour 29 de la Premier League 2019-2020 avec lui Derby de Manchesteroù le ManU tentera de profiter de leur statut de local pour ajouter une victoire qui les rapproche de la Ligue des champions, mais ils devront recevoir un Ville qui sera décidé d’ajouter Vieux trafic.

Comment les équipes arrivent

L’image de Manchester United Il a eu une campagne irrégulière en restant dans la lutte pour les postes de Champions League. Au cours de la dernière journée, ils ont réussi à faire match nul 1-1 lors de leur visite à Everton pour atteindre 11 victoires, 9 nuls et sont tombés 8 fois.

Les Diables rouges ils avaient une activité à une demi-semaine en FA Cup où ils n’avaient aucun problème pour battre Derby County 0-3 avec un double de Odion Ighalo et un de plus de Luke Shaw.

De son côté, le Manchester City Il reste l’un des rivaux à remporter, mais le titre leur a pratiquement échappé. Lors de leur dernier match de championnat le 22 février, ils ont battu Leicester City 0-1 pour se classer avec 18 victoires, 3 nuls et 6 matchs perdus.

Les Citoyens ils ont également eu une activité en milieu de semaine en FA Cup où ils ont visité le Sheffield mercredi, souffrant un peu plus que prévu mais réussissant à gagner avec un score solitaire de la Kun Aguero.

Les deux Manchester United comme lui Manchester City ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les Red Devils en cinquième position avec 42 points, tandis que les Citizens sont des subliders avec 57 unités dans ce Premier League.

Ces deux équipes se sont vues pour la dernière fois le visage en janvier dernier lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue. A la sortie, à Old Trafford, le Citoyens ils ont pratiquement liquidé la série en gagnant 1-3, mais dans Etihad le Diables rouges ils se sont resserrés en gagnant 0-1, mais ce n’était pas suffisant pour vaincre.

Heure et canal Manchester United vs Manchester City

Le jeu entre Manchester United vs Manchester City il sera joué à 16h30, 16h30 heure locale en Angleterre; aux États-Unis, il commencera à 8 h 30 dans le Pacifique et à 11 h 30 dans l’Est.

Diffusion de la fête Manchester City vs Manchester United EN DIRECT pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports pour l’Angleterre, le Mexique et l’Amérique centrale; en Amérique du Sud, ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Manchester United vs Manchester City LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à remporter la victoire qui leur permet de porter un coup d’autorité vers le dernier tiers de la campagne. Dans les prévisions, Citoyens Ce sont des favoris légers pour arriver à un meilleur moment, mais le Diables rouges Ils sont chez eux et ils sont instamment priés. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Manchester United vs Manchester City.

Manchester United vs Manchester City LIVE Time, Channel, Where to watch Jornada 29 Premier League 2019-2020