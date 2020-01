Manchester United vs Wolves LIVE Time, Channel, Where to watch Round 25 Premier League 2019-2020

Power to power match que nous aurons ce samedi 1er février le 25e jour de la Premier League 2019-2020, quand il Manchester United Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de rester dans la course de la Ligue des champions, ils ne peuvent pas échouer lorsqu’ils reçoivent le Les loups qui va essayer de sortir vivant Vieux trafic.

Comment les équipes arrivent

L’image de Manchester United Cela a été l’une des déceptions de la campagne actuelle étant loin de se battre pour les premières places, bien qu’ils restent toujours dans la course aux Champions, mais ne devraient pas se relâcher. Le dernier jour, ils sont tombés, à domicile, 0-2 contre Burnley pour conserver 9 victoires, 7 nuls et 8 matchs perdus.

Les Diables rouges ils avaient une activité en milieu de semaine où ils ont été éliminés de la Coupe de la Ligue malgré la victoire de Manchester City 0-1 dans le but de Nemanja Matic, mais ils ont fini par tomber 3-2 sur le tableau de bord mondial.

De leur côté, le Les loups ils restent comme un rival attentionné qui se bat pour revenir aux compétitions européennes. Ils ajoutent 8 victoires, 10 nuls et ont perdu en seulement 6 matchs, mais ils savent qu’ils doivent être plus cohérents.

Les Les loups ils viennent d’un dur défaite le dernier jour où ils ont dû recevoir Liverpool dans un affrontement où ils semblaient sauver le lien avec un, avec un but de Raul Jimenez, cependant, à 6 minutes de la fin, ils ont marqué pour tomber 1-2.

Les deux Manchester United comme les Les loups ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la lutte pour les compétitions européennes; dans le tableau général, nous trouvons la Diables rouges en cinquième position avec 34 points, tandis que le Les loups septième mars aussi avec 34 unités dans ce Premier League.

ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 15 janvier dernier au troisième tour de la FA Cup à Old Trafford. C’était un match extrêmement régulier, mais le Diables rouges ils ont réussi à remporter la victoire et le classement grâce au score solitaire de Juan Mata.

Heure et canal Manchester United vs Wolves

Le jeu entre Manchester United vs Wolves il sera joué à 18h30, 18h30, heure locale en Angleterre; aux États-Unis, il commencera à 9 h 30 dans le Pacifique et à 12 h 30 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 11h30

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 12h30

Bolivie et Venezuela: 13h30

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 14h30

Diffusion de la fête Wolves vs Manchester United EN DIRECT pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne SKY Sports en Angleterre, au Mexique et en Amérique centrale; en Amérique du Sud, ce sera pour ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en Telemundo. En ligne, vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et sur le site Internet de la Premier League qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Manchester United vs Wolves LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes qui nous ont offert des affrontements très serrés et ce ne sera sûrement pas l’exception. Dans les prévisions, Diables rouges ils sont préférés pour être à la maison, mais le Les loups ils essaieront de partir, au moins, avec la cravate. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Manchester United vs Wolves.

