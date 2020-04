Manchester United, Wolverhampton Wanderers et Celtic intéressés par un as écossais prometteur James Graham

Manchester United, Wolverhampton Wanderers et Celtic s’intéressent à l’as écossais James Graham, selon Gareth Law du Scottish Sun.

James Graham pourrait rejoindre l’Incredible Youth System de United

Manchester United a un système de jeunesse incroyable.

Les goûts de Paul Scholes et Ryan Giggs ont émergé de là dans le passé et ont connu un énorme succès. De plus, des joueurs tels que Marcus Rashford et Paul Pogba, qui jouent actuellement pour les Red Devils, ont également gravi les échelons. Pendant ce temps, des talents prometteurs comme Hannibal Mejbri, Ayodeji Sotona et James Garner sont actuellement dans le système des jeunes.

Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses réussites de leur académie, et bien d’autres pour l’avenir. Graham pourrait ajouter à cela.

À peine âgé de 15 ans, il a fait preuve de beaucoup de promesses auprès des équipes de jeunes du comté de Ross. Graham a attiré l’attention de certaines des meilleures équipes de leurs U16 et U18.

United a clairement indiqué qu’ils souhaiteraient que l’Ecossais leur revienne après le verrouillage, selon le rapport; il rejoindrait l’académie de United qui regorge déjà de talents.

Celtic très réussi en Ecosse

Le récent succès de Celtic en Écosse est sans précédent. Les Hoops ont remporté les huit dernières campagnes de la Premiership écossaise et étaient en bonne voie pour leur neuvième d’affilée avant le coup du Coronavirus. Bien que cela ne se soit pas traduit par un succès européen, ils restent une option intéressante en raison de la quantité d’argenterie nationale dont ils disposent.

Les loups sont aussi de retour

Wolverhampton Wanderers a incroyablement bien réussi depuis sa promotion en Premier League. Ils ont terminé septièmes de leur première saison dans l’élite anglaise et ont été difficiles pour la qualification en Ligue des champions cette saison. Ils semblent un côté prometteur; les goûts d’Adama Traoré et Pedro Neto ont encore beaucoup de temps pour grandir, et Graham espère se joindre à lui, s’il choisissait de signer pour les Loups.

James Graham, gracieuseté du site officiel du Ross County FC