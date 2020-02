Mancini: ‘Juve, tort de contester Sarri. Inzaghi après la Lazio … »| Primapagina

Roberto Mancini fait les cartes pour le championnat de Serie A. L’entraîneur de l’Italie a déclaré dans une interview à Corriere dello Sport: “Sarri est en grande difficulté? Je ne pense pas, il est toujours en tête du championnat, peut entrer en quarts de finale de la Ligue des champions même s’il a glissé à Lyon, et a également la Coupe d’Italie. Après de nombreuses années de succès, La Juve peut également avoir des problèmes. Mais cela ne dépend pas de Sarrisinon la même équipe gagnerait toujours partout. ”

“La Juve joue à domicile et est favorisée contre l’Inter, mais ce sera un match difficile qui peut en décider beaucoup. Je n’ai aucune certitude. Le Nerazzurri ne peut pas se permettre de perdre, surtout si la Lazio a battu Bologne entre-temps. Les jeux pour le Scudetto ne seraient pas fermés, nous le manquerions, c’est encore long, mais pour les Nerazzurri, il serait difficile de récupérer tout détachement malgré le match avec la Sampdoria. Chasser signifie être sous pression, vous ne pouvez plus faire d’erreurs. ”

“Cristiano Ronaldo marque dans tous les matches, il fait toujours la différence. C’est un grand avantage de l’avoir, mais attention car il y a vingt phénomènes en Juve. Je pense à Dybala, par exemple: quel champion. L’Inter n’est pas seulement Lukaku. Il y a aussi Brozovic, Barella et Lautaro. C’est un joueur fou, Tevez me rappelle: il a de la qualité et de la force physique, il n’abandonne jamais, c’est un point qui y met tout son cœur. Il deviendra le numéro un. Eriksen? Un milieu de terrain complet, vraiment bon. Mais attention: je ne suis pas surpris que Conte l’utilise avec prudence et je ne sais pas si cela fera immédiatement une différence, car il vient d’un autre monde, qui est le premier ministre. Le Danois aura besoin de temps pour se comprendre et se comprendre. L’année prochaine sera décisive. ”

“Lazio, gardez un œil sur Bologne et, surtout, sur Mihajlovic. Sinisa est un dur à cuire sur le terrain et, comme vous l’avez vu, même dans la vie. Il n’abandonnera pas facilement devant ses vieux amis. bravo Simone Inzaghi, La Lazio joue bien, s’amuse, gagne. Pour lui, le chemin était plus facile: partir dans sa ville, où il a toujours été un symbole biancoceleste, représente un bel avantage qu’il a très bien exploité. Regard sur l’avenir: loin de Rome, elle devra se battre avec l’environnement et au-delà, qui choisit l’Italie ou l’étranger. L’important est que vous ne vous trompiez pas, il y a d’autres difficultés qu’il n’a pas encore connues dans son nouveau rôle. Mais il est déjà un grand entraîneur. ”

“Propriété dans le Latium il a touché le ciel avec un doigt et ça se voit: il est heureux, il marque, court et se bat. Le jeu de biancoceleste l’aide beaucoup: contre-attaquer et courir face à face, il est devenu mortel, un conducteur. Je Je le respecte, mais j’ai bâti l’Italie sur le collectif et non sur un seul joueur. Nous alignons trois attaquants: Ciro doit chasser le ballon et les adversaires moins, il s’est beaucoup amélioré depuis son but contre la Finlande. Il a compris comment bouger: Je joue avec le véritable avant-centre, lui ou Belotti, soutenu par deux étrangers en tant qu’Église “.

“L’Italie est finie, nous sommes plus que prêts pour le championnat d’Europe. Je veux bien sûr gagner, mais la compétition est très forte: Allemagne, Hollande et Espagne, puis encore France et Angleterre. Nous allons nous amuser, nous avons beaucoup grandi. ”

“Zaniolo est un jeune homme talentueux, il faut d’abord penser à sa santé et à sa carrière, puis à l’Italie. Nous sommes à la fenêtre, sans forcer. Si les Européens perdent, il y aura la Coupe du monde. Nous le suivons. ”

“Chiellini est un lion, il fait partie de l’histoire de l’équipe nationale. Une certitude. D’ici à juin, il reviendra à son état maximum. Même avec lui, je ne forcerai pas ma main lors des prochains matchs amicaux. Nous évaluerons la situation dans son ensemble. ”