Mancini: “Messi-Inter? Certainement Moratti aurait essayé. Comme il l’a fait avec Ronaldo”

Lionel Messi et Inter. Une suggestion pour de nombreux fans de l’Inter, à commencer par l’ancien président Moratti, démentie par le phénomène de Barcelone lui-même. Dans l’interview avec Sportmediaset, il l’a également mentionné Roberto Mancini, aujourd’hui entraîneur italien mais depuis des années entraîneur de l’Inter: “Je pense que si (Moratti, ndlr) était resté président de l’Inter, il aurait essayé pour le moment. Le connaissant, je pense qu’il aurait essayé, comme il l’a fait avec Ronaldo, qui était l’un des attaquants les plus forts du monde, et a réussi à l’amener à l’Inter. “