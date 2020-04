Mancini met ＇Ibra＇ au niveau de Messi et Cristiano

Roberto Mancini a assisté à Sport Mediaset dans une interview où il n’a pas manqué l’opportunité de rencontrer Ibrahimovic qui est revenu à Milan lors du dernier marché d’hiver. L’entraîneur italien actuel était l’entraîneur de l’attaquant suédois pendant son séjour à l’Inter Milan et a montré qu’il était amoureux du style Zlatan.

19/04/2020

En fait, il le place au niveau des plus grands. Il ose même le placer sur la même table que Leo Mesi et Cristiano Ronaldo, les grands dominateurs du monde du football depuis une décennie et demie: “Il restera dans les mémoires comme l’un des meilleurs attaquants de tous les temps. Il est au même niveau que Leo Messi ou Cristiano Ronaldo”, a déclaré l’entraîneur des «azzurri» qui n’a pas pu dire les plans d’Ibra pour l’avenir, bien qu’il ne doute pas qu’il continuera d’être lié à Milan.

Il a également été interrogé par un autre de ses anciens pupilles, Mario Balotelli, avec qui il a eu plus d’une rencontre en public. Oublié ces épisodes, ne l’excluez pas pour un retour dans l’équipe italienne: “S’il ne pense qu’au football et fait ce qu’il a à faire, les portes de l’équipe nationale lui seront toujours ouvertes. La qualité l’a emporté”dit-il.