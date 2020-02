Mancini sur le VAR: “Il a résolu des problèmes mais n’apporte pas la paix et ne donne pas de certitudes”

Roberto Mancini, entraîneur de l’équipe nationale italienne, s’est entretenu avec le Corriere dello Sport en répondant à quelques questions sur le VAR: “A Moscou et Biscardi, il y a eu une discussion sur le ralenti sur le terrain et j’ai dit qu’il y aurait encore une discussion. Le VAR a résolu de nombreux problèmes, mais il n’apporte pas la paix et ne donne pas de certitudes “. Ensuite sur le handball, l’entraîneur de l’Italie est très critique: “Il y a des fautes qui sont punies et qui ne doivent pas être soufflées. Quand un défenseur saute ou atterrit, il est normal qu’il ait les bras larges: qui dit l’inverse n’a jamais joué. ” Enfin, s’inspirant de l’Angleterre, il conclut: “J’ai vu un match à Chelsea où les fans ont sifflé les interventions au VAR: le football anglais est ce qui motive tout le monde, sur et hors du terrain”.