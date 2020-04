Mane a déclaré que Liverpool n’était “ pas le meilleur défenseur de lui ”

Date de publication: vendredi 10 avril 2020 15h59

Sadio Mane “devra peut-être quitter Liverpool” s’il veut gagner le Ballon d’Or, selon l’ancien international sénégalais Diomansy Kamara.

Le joueur de 28 ans a marqué 16 buts et fourni huit passes décisives dans toutes les compétitions cette saison, aidant Liverpool à une avance de 25 points au sommet de la Premier League.

Mane a été l’un des meilleurs joueurs de Liverpool cette saison avec les goûts de Jordan Henderson et Virgil van Dijk et qui a conduit à un intérêt signalé du Real Madrid.

Et Kamara estime que Mane pourrait devoir s’éloigner du club s’il veut remporter le Ballon d’Or à un moment donné de sa carrière.

“Si Mane veut un jour remporter le Ballon d’Or, il devra peut-être quitter Liverpool car le club n’est peut-être pas le meilleur défenseur de lui, malgré leurs performances exceptionnelles”, a déclaré Kamara à ESPN.

“Maintenant, il doit continuer à travailler, et peut-être même changer de club, parce que nous avons vu que Liverpool ne joue pas vraiment avec les forces de Mane et [people] ont donné leur vote à Virgil van Dijk même si Mane et dans une moindre mesure Mohamed Salah étaient également en lice.

“Compte tenu de sa valeur sur le marché, compte tenu de la qualité de l’équipe dans laquelle il évolue, il n’y a pas beaucoup d’autres clubs dans lesquels il pourrait se rendre aujourd’hui pour faire un bond en avant.”

«Nous devons donc parler du Real Madrid. Son style de jeu est un peu plus proche des critères qu’ils recherchent là-bas, et si j’étais son agent, je l’emmènerais en Espagne.

«Nous rêvons tous de voir Mane aux couleurs du Real Madrid, et nous savons que Zinedine Zidane l’apprécie, mais cela deviendra-t-il une réalité? Nous devrons voir. “

