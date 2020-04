Mane a déclaré que ses chances de gloire au Ballon d’Or étaient compromises à Liverpool

Date de publication: jeudi 9 avril 2020 19h20

L’ailier de Liverpool Sadio Mane devra peut-être changer de club s’il veut gagner le Ballon d’Or parce que l’équipe “ne joue pas vraiment à ses forces”, selon un expert.

Crinière est devenu l’un des attaquants les plus meurtriers du football européen depuis son arrivée à Anfield, y compris ses contributions cette saison qui ont inclus de nombreux buts gagnants parmi ses 18.

Un superbe 2019 l’a vu aider Liverpool avec un record de club de 97 points en Premier League, leur sixième couronne de Ligue des Champions et il a participé à la course du Sénégal à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

En tant que tel, il a été nommé joueur africain de l’année et a terminé quatrième dans la course pour le Ballon d’Or, derrière Cristiano Ronaldo, coéquipier des Reds Virgil van Dijk et Lionel Messi.

S’adressant à ESPN, l’ancien attaquant sénégalais Diomansy Kamara a affirmé que Mane ne pourrait réaliser l’un des plus grands succès du football s’il regardait ailleurs.

“Si Mane veut un jour remporter le Ballon d’Or, il devra peut-être quitter Liverpool car le club n’est peut-être pas le meilleur défenseur de lui, malgré leurs performances exceptionnelles”, a déclaré Kamara.

«Il doit continuer sur la route qu’il emprunte, car il n’était pas trop loin de finir sur le podium, et même pour moi, il méritait peut-être de gagner cette année.

“Maintenant, il doit continuer à travailler, et peut-être même changer de club, car nous avons vu que Liverpool ne joue pas vraiment avec les forces de Mane et les gens ont donné leur vote à Virgil van Dijk, même si Mane et dans une moindre mesure Mohamed Salah étaient également en lice. “

Mane a été vaguement lié à un déménagement au Real Madrid et à Barcelone dans la fenêtre de transfert à venir, date à laquelle il est susceptible d’avoir ajouté une médaille de vainqueur de la Premier League à sa collection.

Dans d’autres nouvelles, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a parlé ouvertement de la première fois qu’il a rencontré Mane lorsque l’Allemand était le patron du Borussia Dortmund.

