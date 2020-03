Mane et Aubameyang découvrent leur place dans le trio de cibles estivales de Zidane

Date de publication: lundi 30 mars 2020 13h30

L’ailier de Liverpool Sadio Mane et l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Braut Haaland sont les principales cibles du patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, pour le mercato estival, selon des informations.

La priorité absolue de Zidane dans les fenêtres récentes a été de remplacer Cristiano Ronaldo et le Français a pris de telles mesures l’été dernier en emmenant Eden Hazard et Luka Jovic dans la capitale espagnole.

Cependant, ni l’un ni l’autre n’a réussi à produire une étincelle de but cohérente; ancien Chelsea l’attaquant Hazard a été touché avec deux blessures et Jovic n’a réussi que deux buts en 24 apparitions.

En tant que tel, le Daily Express affirme que Zidane cherche maintenant la prochaine grande signature dans son équipe et a réservé Crinière et Haaland comme ses deux principales cibles.

La crinière a grandi à Liverpool depuis son arrivée de Southampton pour devenir l’un des ailiers les plus cliniques d’Europe, et il a apporté d’innombrables contributions vitales ce mandat pour aider les Reds à devenir champions de la Premier League élus.

Haaland, quant à lui, a fait irruption sur la scène en septembre avec un triplé lors de ses débuts en Ligue des champions et a remporté un coup passionnant au Borussia Dortmund en décembre, marquant jusqu’à présent 12 buts en 11 matchs pour la Bundesliga.

Cependant, si Zidane ne parvient pas à signer ses deux principales cibles, l’Express ajoute que l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang est son plan B.

L’international gabonais est dans une position précaire aux Emirats avec un peu plus d’un an restant sur son contrat, alors que Barcelone et Manchester United tiennent également à ses services.

Le patron des Gunners, Mikel Arteta, a précédemment souligné l’importance pour le club de s’asseoir avec l’attaquant pour discuter de son avenir, bien qu’il ne soit pas clair si ces discussions ont eu lieu.

Dans d’autres nouvelles, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, serait prêt à déménager pour l’ailier de Barcelone Ousmane Dembele.

Un rapport affirme que Dembele est «l’un des joueurs les plus attrayants» qui pourraient quitter le Camp Nou et que le joueur de 22 ans est un «objectif» pour Klopp.

