Mané récupère et sera contre l’Atlético

C’était l’un des grands doutes de Liverpool, mais tout indique qu’il pourra jouer le match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Sadio Mané, attaquant de l’équipe «rouge» qui a subi une blessure musculaire lors d’une victoire 2-1 contre Wolverhampton le 23 janvier, est revenu à l’entraînement en équipe avec le reste de ses camarades de classe. Les meilleures nouvelles pour Klopp, qui aura la grande vitesse des sénégalais pour mesurer le sommier du Wanda Metropolitano.

Arachide, qui a raté les deux derniers jours, reviendra à onze pour donner plus de mordant à une équipe qui pourra à nouveau faire former le trident par l’attaquant africain, Firmino et Salah. Lors des deux matchs qu’il a ratés, contre West Ham et Southampton, ses remplaçants dans le gaucher étaient Origi et Oxlade-Chamberlainrespectivement. Ce dernier a été l’auteur d’une cible dans l’écrasante victoire (4-0) contre les «saints».

Assistant et marqueur

Gagnez en fraîcheur dans l’attaque de Liverpool avec le retour de Arachide, qui se distingue à la fois par son système de notation et par sa capacité à apporter son aide. Sénégalais Il a marqué 15 buts et a donné 11 buts en 31 matchs cette saison., ce qui fait de lui un joueur très dangereux. Le joueur pourrait revenir dans l’équipe ce samedi face à Norwich City et commencer ainsi à charger les minutes minutes afin d’arriver en pleine forme à l’engagement de la compétition continentale maximale.

Donc, des problèmes pour Simeone, que vous devrez choisir pour le côté droit entre Vrsaljko, qui a agi sur le flanc droit de la défense ces derniers jours en raison de blessures Trippier et Arias, et le Colombien, qui s’entraîne déjà avec l’équipe et qui pourrait à nouveau avoir des minutes le lendemain contre Valence.