Manita éliminatoires pour Herculanum, mais dans le poste Quartograd Ulivi démissionne étonnamment

Herculanum. Au stade “Solaro”, un succès clair et convaincant pour le Sporting Herculaneum, qui trouve le Quartograd pour 5 contre 1, à la fin d’une course jamais en discussion menée avec autorité dès les premiers battements par les grenades qui ne finissent par souffrir le but de l’adversaire.

IMMÉDIATEMENT AVANTAGE, QUARTOGRAD POLE

Rythmes élevés dès les premières mesures, comme prévu l’Herculanum commence l’attaque en touchant l’avantage à la 8e minute avec Sacco, volée du centre de la zone gauche sur le développement d’un corner battu par le côté opposé et le ballon se termine juste au-dessus la barre transversale. Le Phlegraean répond à la 9e minute avec Della Monaco, qui a servi dans une excellente position sans marquer de coups de pied au centre de la zone gauche. Une fois le danger passé, les grenades avancent à 12 ‘. Iattarelli récupère le ballon dans le cercle du milieu de terrain et entame une contre-attaque rapide 3 contre 1, qui est finalisée de la meilleure façon par D’Andrea, servi à la limite, entre dans la surface et empoche le filet d’avantage. Le but d’Herculanum a un effet soporifique sur le match, en effet depuis plus de vingt minutes les clubs gèrent l’avantage sans problème, bonne circulation du ballon pour les garçons de M. Ulivi. Dans les 10 derniers ‘de la première fraction, les hôtes remontent le rythme, à 35’ de Minauda à partir de vingt mètres qui se termine juste au-dessus de la barre transversale. 60 ”plus tard, le Quartograd répond avec Napolitano, qui appelle le jeune Ambrosio au défilé sur le terrain. L’Herculanum ne peut pas capitaliser sur sa supériorité, qui à 39 ‘touche le rappel sur l’axe d’Andrea-Manco, ce dernier en acrobatie trouve un rejet rapide de la défense de l’hôte. Incroyable ballon de ballon raté par le Phlégréen dans les dernières minutes de la première mi-temps: contre-attaque 3 contre 1, Napolitano seul devant le gardien frappe le poteau.

MANITA GRENADE, ALORS SOUDE ADIEU

Dans la récupération Herculanum dans le domaine le plus motivé, les hommes d’Ulivi veulent déposer rapidement le dossier et ça se voit. Des opportunités éclatent en quelques minutes, la double tentative de Manco mais d’abord le gardien de but puis la visée inexacte laissent le score inchangé. Les hôtes ont été récompensés à la 58e minute pour la pression offensive incessante: le grand but d’Iattarelli avec une “frappe au talon à l’Ibra” sur une passe décisive d’Andrea. Le réseau ferme virtuellement le jeu, mais la finale de la fraction réserve quatre autres réalisations. A 78 ‘de nouveau Iattarelli, cette fois réalise avec une touche sous mesure toujours sur les passes décisives d’Andrea déchaînée, qui met un adversaire à s’asseoir et sert une balle avec le tachymètre pour le partenaire qui réalise les trois à zéro. Trois tours de mains et les grenades lâchent le poker, cette fois c’est Narciso pour vaincre Nacci sur un penalty, accordé pour une faute de Camerlingo sur Imperato. Dédicace particulière au footballeur, sa femme lui donnera bientôt une fille. Une secousse des invités qui ont raccourci leurs distances quelques minutes plus tard, une faute de Cefariello sur Lazzaro et un penalty de D’Amuri. A 90 ‘, le Quartograd touche le rappel, mais Gaveglia trouve les gants d’Ambrosio sur son chemin. En pleine récupération, Borrelli établit le score sur les cinq derniers contre un. A la fin de la course, comme un coup de fouet, la démission de M. Ulivi arrive, qui salue donc à un moment plus que positif en ce qui concerne les résultats sur le terrain.