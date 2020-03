Manolo Gabbiadini surmonte le coronavirus!

L’attaquant de la Sampdoria Manolo Gabbiadini, le premier joueur de son équipe à avoir été testé positif pour le coronavirus, a surmonté la maladie après avoir donné des résultats négatifs, et a envoyé de la force aux personnes qui luttent contre COVID-19 en Italie.

“Je me sens mieux et j’ai repris l’entraînement. Je pense à Bergame – sa ville natale – et à mes parents. Cette tragédie m’a profondément touché, tout comme des millions d’Italiens et de personnes dans le monde “, a-t-il expliqué à Sky TV depuis son domicile de Gênes.

Le joueur de football a expliqué qu’il avait de la fièvre pendant une journée et une forte toux pendant quelques jours de plus. Son dernier test est revenu négatif, après l’avoir fait deux fois pour le confirmer.

Ce dimanche, Gabbiadini Il a envoyé un message aux citoyens de Bergame, la ville de la région de Lombardie particulièrement touchée par le virus. “Comme un bergamasco qui n’oublie pas ses origines, je vous envoie mes câlins et mes encouragements, vous encourageant à vous lever et à être plus fort qu’avant“a-t-il écrit sur Instagram.

Le 12 mars, Gabbiadini Il a été le premier des sept joueurs de la Sampdoria à se montrer positif et le deuxième de Serie A, un jour après le footballeur de la Juventus Turin. Daniel Rugani. A Bergamo Atalanta, seul le gardien de but a été infecté Marco Sportiello.