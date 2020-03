Manolo Gabbiadini lors du match de football de Serie A italienne entre le SS Lazio et l’UC Sampdoria au stade olympique de Rome, le 18 janvier 2020. (Photo de Silvia Lore / NurPhoto via .)

Manolo Gabbiadini a été testé positif au Coronavirus alors que la terrible nouvelle continue. L’attaquant de la Sampdoria est maintenant le deuxième joueur de Serie A à tester positif pour Covid-19 après que le défenseur central de la Juventus Daniele Rugani a également été diagnostiqué. Le joueur et son club ont confirmé cette nouvelle plus tôt dans la journée.

“J’ai été testé positif pour le coronavirus. Je tiens à vous remercier tous pour les nombreux messages que j’ai reçus. Je veux également vous faire savoir que je vais bien, alors ne vous inquiétez pas. Suivez les règles, restez à la maison” et tout ira bien. ” https://t.co/w2UU3cwsN4

Manolo Gabbiadini teste positif pour le coronavirus

Deuxième joueur de Serie A avec virus

L’ancien attaquant de Southampton suit le défenseur de la Juventus Daniele Rugani dans des tests positifs pour la maladie respiratoire COVID-19. Selon le communiqué publié par la Sampdoria, Gabbiadini a une légère fièvre mais se porte bien dans le cas contraire. L’homme de 28 ans a été mis en isolement conformément au protocole.

Gabbiadini est venu pour la dernière fois sur le terrain le 8 mars. Il a joué pendant une heure dans la victoire 2-1 contre Hellas Verona, le match se déroulant à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus. Les matchs de Serie A sont actuellement suspendus jusqu’au 3 avril au moins. Cette nouvelle aggrave encore un scénario déjà désastreux dans le football italien.

Il est désormais probable que les adversaires de la Sampdoria, Hellas Verona, devront également être mis en quarantaine ou isolés. L’Inter a récemment activé les procédures de quarantaine lorsque Daniele Rugani s’est révélé positif quelques jours seulement après son match contre la Juventus.

L’Italie compte aujourd’hui près de 12 500 cas de coronavirus. Après la Chine, ils sont les plus touchés. 827 personnes sont déjà mortes de ce virus mortel. Jusqu’à présent, seuls deux footballeurs ont contracté la maladie qui est pâle en comparaison. Cependant, les conséquences de cela sont importantes. L’action semble loin de retourner sur le terrain de football. Il faut se demander à quel point il était sage de jouer les matches à huis clos alors que la menace était déjà bien réelle. Malheureusement, il est peu probable que la mauvaise nouvelle s’arrête avec le test positif de Manolo Gabbiadini pour le coronavirus. Il est presque impossible que Gabbiadini soit le dernier footballeur à attraper Covid-19. On ne peut qu’espérer que cette situation pandémique se calme et que les choses reviennent à la normale dès que possible.

Affecte en Angleterre

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de suspension de matchs en Angleterre en règle générale. Mardi soir, la rencontre de Premier League entre Manchester City et Arsenal a été reportée après que les joueurs d’Arsenal soient entrés en contact avec le propriétaire d’Olympiakos, qui avait lui-même contracté le virus.

Et aujourd’hui, trois joueurs de Leicester City ont tous montré des symptômes du virus et s’auto-isolent maintenant. La pandémie continue de se propager, et ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que les matchs ici ne soient vraiment affectés.

