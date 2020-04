Manolo Gaspar: “Ne pas entrer ferait beaucoup de dégâts au club”

Manolo Gaspar, directeur sportif de l’équipe andalouse, a partagé quelques minutes avec Onefootball pour discuter de la situation du club.

Les temps difficiles arrivent pour le football espagnol.

L’arrêt de la ligue et l’incertitude font que de nombreux clubs sont attentifs aux décisions mondiales concernant le virus et au retour possible de la compétition une fois que la santé des gens est assurée.

“Alors que les hôpitaux de campagne sont encore en construction, nous ne pouvons pas penser à rejouer”, a déclaré Manolo Gaspar dans une interview accordée à Onefootball en mars dernier.

Interrogé sur la façon dont la fin de la saison affecterait sans contester les 11 jours restants, la position du directeur sportif de Malaga n’est pas très flatteuse: «Nous vivons à une époque où Malaga est économiquement très affaiblie donc si quelque chose comme ça se produisait ce serait un grave problème pour le club. Ne pas pouvoir saisir ce qui vous correspond à la télévision et aux autres est quelque chose qui pourrait faire beaucoup de dégâts au club », souligne-t-il.

Cependant, à Malaga et plus précisément dans les bureaux, vous pensez déjà à la saison prochaine. «Pour Málaga, le scénario ne changera pas grand-chose. En tant que directeur sportif, si je ne me concentre pas l’année prochaine, ce serait irresponsable, quoi qu’il arrive maintenant. Nous nous concentrons sur la scène d’une Malaga en construction », souligne Gaspar qui espère que le jour venu, la compétition pourra reprendre.

“Je pense que l’équipe était sur une ligne ascendante, donc je pense que ce serait bien si nous pouvions terminer la saison”, conclut-il.