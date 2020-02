Manolo Márquez: “Je m’attendais à ce que le Barça ait plus de chances”

Manolo Márquez, ancien entraîneur de l’UD Las Palmas, a reconnu en RAC1 qu’il attendait du FC Barcelone contre l’Athletic Club un plus grand nombre de chances de marquer: «A Las Palmas et Betis, Setién a eu du mal à se faire une chance et ici il manque d’arrivée. Le manque de grévistes est un chapitre distinct. Le fait que le personnel du Barça dispose de ce nombre de soldats est quelque peu inhabituel. Je m’attendais à plus d’opportunités. Le Barça a dominé l’Athletic mais nous nous attendions à ce qu’il crée quatre ou cinq occasions de marquer. Il peut arriver qu’à deux reprises, comme ils l’ont fait, ce qui était très clair, vous les convertissiez. »